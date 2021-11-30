ARALIK MECLİSİ 2 ARALIK PERŞ. SAAT 15'TE GKM'DE

GÜNDEM :

· Yoklama – Açılış.

· 02 Kasım 2021 tarihli meclis birleşimine ait karar özetlerinin okunması ve oylanması,

RAPORLAR :

1- Yapı Kayıt Belgesi alan 18 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

2- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet, Ulus ve Gaziler Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 29 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

3- Belediyemiz meri planda bulunan 8 adet parselin satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4- Ademyavuz Mah. ve diğer rezerv yapı alanlarında kalan parsellerin hak sahiplerine satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

5- Gebze Darıca Metrosu kapsamında Şaft 13 İnşaat Alanın tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :

6- Beylikbağı Mah. 4956 ada 9 parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

7- Duraklı Mah. 178 ada 1 nolu parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

8- İlçemiz Ademyavuz Mah. 4017 ada 1, 3804 ada 4,12 ve 3814 ada 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

TEKLİFLER :

9- Yapı Kayıt Belgesi alan 7 adet parselin satışına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

10- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 12 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

11- Osmanyılmaz (Beylikbağı) Mah. 4956 ada 10 parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

12- CumaköyMah.126 ada 1 parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

13- Mustafapaşa Mah.321 ada 323 parselin 6306 Sayılı Kanun Kapsamında satışına ilişin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

14- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan İstasyon (Sırasöğütler) mahallesi, 1595 ada 3 nolu 126 m² alanlı, 1638 ada 5 nolu 221 m² alanlı parseldeki 38/221 hissenin, 1047 ada 8 nolu 1119 m² alanlı parseldeki 9/1119 hissenin, 1362 ada 1 nolu 218.00 m² alanlı parseldeki 51/218 hissenin, 400 ada 69 nolu 1435 m² alanlı ve 400 ada 70 nolu 1400 m² alanlı taşınmazların 5393 sayılı Belediye kanununun diğer kurumlar ile ilişkiler başlıklı 75/d maddesince Darıca Belediyesine devrinin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

15- 2022 Yılı Teknik Altyapı (Yol) Bedellerinin belirlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi,

16- Belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan 7 adet parkların isimlendirilmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğü talebi,

17- 2021 yılı Kurumsal sınıflar düzeyinde aktarma yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi,

18- Yenikent Mah. 4794 ada 1 parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,