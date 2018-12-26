Arapçeşme’ye Modern Düğün Salonu

4 bin 893 metrekare alan üzerine yapılan merkezde düğün salonun yanı sıra bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda spor salonu, kütüphane, etüt odaları, derslikler, oyun odaları ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.



Bölgenin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen merkezde yer alan düğün salonu sayesinde bölge halkı düğün, nişan, toplantı gibi etkinliklerini bu merkezde gerçekleştirebilecek. 400 misafirin aynı anda ağırlanabileceği düğün salonu modern konseptiyle dikkat çekiyor. Açılış için gün sayılan merkez tüm bölgeye hizmet verecek.