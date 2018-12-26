banner400
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arapçeşme’ye Modern Düğün Salonu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in önemli projelerinden Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi içerisinde yer alan düğün salonuyla bölge halkına hizmet verecek.

Arapçeşme'ye Modern Düğün Salonu

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:16

4 bin 893 metrekare alan üzerine yapılan merkezde düğün salonun yanı sıra bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda spor salonu, kütüphane, etüt odaları, derslikler, oyun odaları ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.

Bölgenin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen merkezde yer alan düğün salonu sayesinde bölge halkı düğün, nişan, toplantı gibi etkinliklerini bu merkezde gerçekleştirebilecek. 400 misafirin aynı anda ağırlanabileceği düğün salonu modern konseptiyle dikkat çekiyor. Açılış için gün sayılan merkez tüm bölgeye hizmet verecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin Mühendisleri Bilim Merkezi’nde Yetişiyor! Geleceğin Mühendisleri Bilim Merkezi’nde Yetişiyor!
Güvercinler Güzelliklerini Yarıştırdı! Güvercinler Güzelliklerini Yarıştırdı!
Kocaeli-Gümüşhane Kültür Köprüsü Kocaeli-Gümüşhane Kültür Köprüsü
SDKM'de Madde Bağımlılığı Semineri SDKM'de Madde Bağımlılığı Semineri
Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Türkiye Dünyayı En Az Kirleten Ülkelerden Türkiye Dünyayı En Az Kirleten Ülkelerden
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Geleceğin Mühendisleri Bilim Merkezi’nde...
Saat Kulesi, Yeni Cuma Camii ve Fevziye Camii, Kocaeli Bilim Merkezi’nde dijital ortamda modellendi. ’3 Boyutlu’’...

Haberi Oku