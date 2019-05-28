Asırlık Ağaç Tedavi Edildi

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da, iç kısmında çürük bölgeleri bulunan Dişbudak ağacı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından tedavi edildi. Çürükleri alınan ve çeşitli ilaçlarla tedavi edilen asırlık Dişbudak ağacı sağlıklı olarak gelişimine devam edecek.



KOVUKLARIN İÇ KISIMLARI İLAÇLARLA TEMİZLENDİ

Ormanya’daki yeşil manzaranın bir parçası olan Dişbudak Ağacı, doğal yaşam merkezinin giriş bölümünde bulunuyor. Gövdesinin iç kısmında çürüyen bölgeler, asırlık ağacın yok olması tehlikesi ile karşı karşıya getirdi. Büyükşehir ekipleri bu tehlikenin ortadan kaldırılması için hemen bir çalışma gerçekleştirdi.



BİR DİZİ İŞLEM YAPILDI

Ekipler yaklaşık 100 yıllık ağaçtaki zarar görmüş noktaları tespit edip temizledi ve dışarı çıkarıldı. Kovukların iç kısmı mantar ve böcek ilaçlarıyla korundu. İçleri temizlenen kovukların tekrar çürüklük oluşmaması için yüzeyleri krom nikel tel ile kapatıldı. Bu şekilde kavukların iç yüzeylerinin hava ile irtibatı kesilerek tekrar çürük oluşumlarının önüne geçildi. Tüm işlemlerden sonra yara yüzeylerine pansuman uygulanarak, işlem yapılan bölgeler kapatıldı.



DİŞ BUDAK AĞACI

Osmanlıca da Lisan-ü Asafir ağacı olarak bilinen Dişbudak ağacı, Zeytingiller familyasından olup boyları ortalama 10 – 30 metre arasında bulunuyor. Genellikle sulak ya da derin toprağa sahip bölgelerdeki yerlerde yetişiyor. İklim ve coğrafyaya göre yaprak dökebilir veya dört mevsim yeşil kalabiliyor. Coğrafyasına göre 1 - 2 metre uzunluğunda çalı formunda kalabiliyorlar.