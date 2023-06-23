Başkan Bıyık’tan Kurban Bayramı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye ulaştığı bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Kardeşliğin, yardımseverliğin ve paylaşma duygusunun pekiştiği mübarek Kurban Bayramı’nın şehrimize, ülkemize ve İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

YARDIMA MUHTAÇLARIN YANINDA OLALIM

Bayramda yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olunması gerektiğini de ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bayramlar; bizi biz yapan temel değerlerimiz ve zenginliklerimizdir. Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının güçlendiği, sevinç ve mutluluğun yaşandığı bayram günlerini eş, dost ve akrabalarımızla yaşamak, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmak inancımızın ve kültürümüzün bir gereğidir. Kurban Bayramı’nı en güzel biçimde değerlendirerek gönlümüzü iyiliklere, güzelliklere ve hayırlara açmalı, hayatımızda hoşgörüyü egemen kılarak birlik ve dirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

BAYRAM İÇİN TEDBİRLERİ ALDIK

Kurban Bayram öncesi vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını da belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajına şöyle devam etti: “Darıca Belediyesi olarak hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı rahat, güvenli ve huzur içinde geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Bayram boyunca da ilgili nöbetçi ekiplerimiz hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edecekler. Bu vesileyle, Kurban Bayramı’nızı en içten duygularımla kutluyor; bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm İslâm âlemine barış, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesi temennisiyle hayırlı bayramlar diliyorum.”