Başkan Büyükakın Macar heyeti konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Macar Milli Meclisi Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı Dr. Attila Tilki ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. TBMM’nin konuğu olarak ülkemizde bulunan heyetin ziyaretinde Bağımsız Milletvekili Istvan Apati, Başkonsolos Laszlo Keller, Meclis Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlisi Krisztina Kello, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı Görevlisi Aycan Vergili hazır bulundu. İki ülke ilişkilerinden kardeş şehir çalışmalarına, sanayi üretiminden tarımsal politikalara kadar birçok konunun konuşulduğu görüşmede Başkan Büyükakın,

“Sizleri burada görmek çok güzel” diyerek konuklarıyla yakından ilgilendi.

“TARIMSAL ALANDA ÇOK YENİ BİR POLİTİKA ÜRETİYORUZ”

Türkiye-Macaristan arasındaki devam eden güzel ilişkilerin çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “İki ülke arasındaki ticari gelişmelerin tarımdan sanayiye, makine üretiminden hayvancılığa kadar birçok alanda artabileceğine inanıyorum. Kocaeli bu noktada önemli bir üretim merkezidir.” dedi. Tarımsal politikalarının yanı sıra bu alandaki makinaların üretiminde Kocaeli’nin çok önemli avantajlarının olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de tarımsal alanda çok yeni bir politika üretiyoruz. Bakanlığımızın da katkılarıyla ata tohum çalışmalarından tıbbi aromatik ürünlere, perma kültürden eko turizme kadar her alanda çalışıyoruz. Bu noktada Macaristan ile çalışmaya da hazırız” dedi.

“TARİHTEKİ SORUNLARI KONUŞURKEN DE GELECEĞİ KONUŞMALIYIZ”

“Dünyada küresel ısınma gibi birçok tehdit göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir” ifadelerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Dünyadaki büyük devletler maalesef bu konuda gereken hassasiyeti göstermemektedir. Bununla birlikte teknolojinin gittiği boyut insanların özgürlüklerini de tehdit etmektedir. Bu konu dünyada tam manasıyla da konuşulmamakta ve önlemler alınmamaktadır” şeklinde konuştu. “Tarihteki sorunları konuşurken de geleceği konuşmalıyız” diyen Başkan Büyükakın, “İnsanlığın gelecek yıllarda farklı alanlardaki büyük problemlerle karşılaşacağı gün gibi açıktır” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.