Başkan Büyükakın:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Programdaki konuşmasında, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Büyükakın, "Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Motivasyonumuz tam, hedefimiz bellidir. 2023 seçimlerinden milletimizin desteğiyle zaferle çıkacağız. Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilerek ülkemize hizmet etmeye devam edecek" dedi.

"AK Parti, kuruluşundan bugüne kadar hep kadınlarımıza değer vermiştir"

Eser ve hizmet siyasetinin gereğini yapmak için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Büyükakın, "Halkımızın belediyemizden talepleri oluyor. İşte bu talepleri çok iyi değerlendiriyor, önceliklerine göre gereğini yapıyoruz. Bu görevler halkımıza hizmet etme yeridir. Herkesin başkanı olarak Kocaeli'deki tüm vatandaşlarıma hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin en önemli itici gücü teşkilatlarımızdır, kadın kollarımızdır. AK Parti, kuruluşundan bugüne kadar hep kadınlarımıza değer vermiştir ve onların her zaman siyasetin içinde olmalarının gerekliliğini savunmuştur. Bugün ve her daim kadın kollarımızın bizimle paylaştığı düşüncelere çok kıymet verdik, vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin her sokağına ulaşmak için büyük bir gayret gösterirken, bize en büyük desteği teşkilatımız veriyor. Tabii şehrimize ve ülkemize yıllardır hizmet ederken en büyük ilhamı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA