Başkan Şayir’den Dalkılıç’a vefa





Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu düzenlenen Dilovası Horasanlılar Derneği’nin kahvaltısına katıldı. Kahvaltı programına Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Önal ve yönetimi ile birlikte Dilovası Horasanlılar Derneği Başkanı Yavuz Yılmaz, yönetimi ve üyeleri de katıldı.

YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Programda konuşan Dilovası Horasanlılar Dernek Başkanı Yavuz Yılmaz, “Düzenlemiş olduğumuz toplantıda hemşerilerimizle ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ile bir araya gelerek hem birliğimizi sağlamak hem de yaşadığımız kentin sorunlarını konuşarak istişare etmek istedik.. Davetimize icabet eden Başkanımız Hamza Şayir başta olmak üzere, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanımız Ahmet Önal’a ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

Dernek Başkanı Yılmaz’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Yükselen Şehir Dilovası’ için çalışıyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar seçim beyannamemizde ki projelerimizin birçoğunu hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte halkımız, STK’larımız hep yanımızda oldu. Ne yaptıysak onlarla birlikte yaptık. Bundan sonra da kentimiz için, marka şehir Dilovası için birlikte düşünüp, birlikte hareket edeceğiz” dedi.

ERCAN DALKILIÇ’IN ADI YAŞATILACAK

Başkan Şayir ayrıca, konuşmasında geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç'ı rahmetle anıp, adının yaşatılacağını da belirtti. Başkan Şayir yaptığı açıklama da “Adı Dilovası ile özdeşleşen Dilovası’nın gelişimine katkı sunan Dilovası Kurucu Belediye Başkanımız Ercan Dalkılıç’ın ani vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kurucu Belediye Başkanımız Ercan Dalkılıç’ın adını kültür merkezimizde yaşatacağız. Kültür Merkezinde olmasının nedeni ise Dalkılıç’ın insanları bir arada tutarak bütünleştirici, halk adamı olma özelliği. O nedenle isminin insanlarımızın ortak alanı olan Kültür Merkezimizde yaşatılmasını istiyoruz” dedi.





