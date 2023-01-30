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Beklenen kar gelince vatandaşlar soluğu Kartepe'de aldı

Kocaeli'de uzun süredir beklenen kar yağışının etkili olmasının ardından birçok vatandaş Kartepe'ye akın etti. Kartepe'de karın tadını çıkaran vatandaşlar, doyasıya eğlendi.

Beklenen kar gelince vatandaşlar soluğu Kartepe'de aldı

30 Ocak 2023 Pazartesi 11:55

  Uzun zamandır beklenen kar yağışı, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kış turizmiyle ünlü Kartepe de, kar yağışının ardından çok sayıda vatandaşı ağırladı. Öğrencilerin de ara tatilde olmasıyla birçok aile soluğu Samanlı Dağları'nda aldı. Kayak yapan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.  
 
  Kalabalığa uymadı, dedesinin yaptığı kızakla tek başına kaydı 
  Dedesinin kendisine yaptığı kızakla kayarak karın tadını çıkaran 10 yaşındaki Yiğit Sipahi, "Çok eğleniyorum. Hayatta ilk kez kızak kullandım. İki üç denemede hemen öğrendim. Bence çok zevkli" dedi. 
 
  "Kar da olsa Kartepe hala sıcak" 
  Misafirlerini gezdirmek için Kartepe'ye çıktıklarını belirten Esat Muratoğlu, "Şu an yoğun bir kar yağışı var. Gelen misafirlerimizi ağırlayıp Kartepe'ye çıkardık. Her ne kadar kar olsa da Kartepe hala sıcak. Buna rağmen tatili geçiriyor insanlar. Müthiş bir kalabalık var. Oteller bölgesine doğru çıkarken çıkamadım geri döndüm. Her şey çok güzel" diye konuştu. 
 
  "Sezon, mart ayının sonuna kadar devam edecek inşallah" 
 İşletmeci Mertcan Korkmaz ise "Beklenen kar geldi. Biraz geç geldi ama olsun. İnşallah sezon, mart ayının sonuna kadar devam edecek. Yağışlar onu gösteriyor. Şu an kar kalınlığı fazla olmasa da çocuk, yetişkin, herkesin oynayabileceği durumda. İnşallah önümüzdeki hafta daha da fazla yağacak" şeklinde konuştu. 
  


İHA
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