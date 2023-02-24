BELGESEL GÖRÜNTÜLERLE DEPREMİN VURDUĞU HATAY’DAN NOTLAR



Gebze gazetesi

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ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcininnotdefterinde 24 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/belgesel-goruntulerle-depremin-vurdugu-hataydan-notlar.html







Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi ile ilgili İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı kütüphanesi olarak geleceğe bilgi belge ve deprem arşivi bırakmak İçin deprem bölgesinde araştırmalar yapıp belgesel çekmeye devam ediyorum. Dünyanın bir çok bölgesinden bizim gibi belgeselcilerlerlede söyleşiler yaparak belgeselcilerin gözü ile deprem gerçeğinide belgelemiş olduk.

Bugünkü makalemde sizlere deprem bölgesi Hatay’dan belgesel görüntülerle tespit ettiğim

www.devrialem.tv

ve

www.gebzegazetesi.com

canlı yayınları İle deprem gerçeği konusunu yazmak istiyorum.

BİR ÇOK ÜLKEDEN BELGESEL EKİBİ HATAY’DA DEPREM ENKAZINDA BELGESEL ÇEKERKEN BİZDE ONLARIN BELGESELİNİ ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞTÜK



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518419948312597&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK DEPREMİN VURDUĞU HATAYDAY’DA ARAŞTIRMA YAPTIK

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetimi olarak depremin vurduğu Hatay Antakya ilçesini ziyaret edip Habibi Neccar camisi önünde

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olarak canlı yayın yaptık.

TDGF Genel başkanı Menderes Demir ve genel başkan vekili olarak şahsım Sivas radyo ve tv nin sahibi Ahmet Hasdemir ile birlikte gezerek depremzedelerle görüşüp belgesel çekimi yaptık yardımların devam etmesini istedik.



https://fb.watch/iO3_QmxgB3/?mibextid=qC1gEa



TDGF GENEL BAŞKANI MENDERES DEMİR’İN KAMERASINDAN DEPREM BÖLGESİ



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1582566808918206&id=100014947069428&mibextid=Nif5oz



HATAY TARİHİÇİSİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Deprem , Hatay Antakya’da yaşayan Hatay tarihçisi Mehmet Tekin’ide aramızdan aldı , mekanın cennet olsun Mehmet Hocam. 9 ay önce belgesel seslendirme yönetmeni değerli arkadaşım Mahmut Yıldırım beyin rehberliğin de merhum Mehmet Tekin ile yaptığımız belgesel röportajı sizlerle paylaşıyorum.



https://youtu.be/yJSrrydh1lU



GÖNLÜ ZENGİN DEPREMZEDENİN DUYGULANDIRAN İSTEĞİ

HATAYIN ÜNLÜ TATLICISI ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE ÜCRETSİZ TATLI YAPMAK İÇİN UN VE ŞEKER İSTİYOR

Hatay’ın ünlü tatlıcısı depremzede Ali usta ev ve iş yerlerinin çöktüğünü kendisine un şeker ve yağ verilmesi halinde Hatay’ın ünlü tatlısını yaparak depremzedelere yardım için Hataya gelen AFAD ekipleri asker polis STK yetkilileri ve yardım getiren hayır sever vatandaşlara ücretsiz dağıtmak istediğini söyledi.



https://fb.watch/iQU0iUEwde/?mibextid=j8LeHn