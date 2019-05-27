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Bıyık, Kapalı Pazar Yerini İnceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden Kapalı Pazar Yeri Projesini inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Bıyık, Kapalı Pazar Yerini İnceledi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:49

Bıyık, kapalı pazar yerlerinin artık modern şehirler için önemli bir ihtiyaç olduğunu söylerken, diğer mahallelere de kapalı pazarlar yapacaklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Cami Mahallesi’nde yapımı devam eden Kapalı Pazar Yeri inşaatında incelemelerde bulunurken, Darıca’da sokak pazarlarını kaldırmak istediğini ve Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerini söyledi.

Sokak Pazarları Yakışmıyor

Bıyık, “Sokak pazarları ilçemize yakışmıyor. Artık Darıca’da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın görüşlerini alacağız. Darıca merkezde şu an bir tane kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Sorunu o mahallede çözmek ve pazarın kurulduğu mahallede çok amaçlı kapalı pazar yerleri yapmak istiyoruz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz” dedi.

Yol Yakında Trafiğe Açılacak

Bıyık, kapalı pazar yeri çalışmasında yolun çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan Tuzla Caddesi’nin sahile inen kısmında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Kapalı Pazar yeri temel çalışmalarında zeminin kayması nedeniyle caddeyi trafiğe kapatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Başkan Bıyık, yol tarafında perde beton çalışmasının ardından dolgunun  tamamlanmasıyla yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını söyledi

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