Bıyık'tan Hasta Ziyaretleri

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hasta ziyaretlerinde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bir yandan yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Başkan Bıyık, diğer yandan da vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Saha çalışmaları için sokakta olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların dertleriyle de dertleniyor. Hospital Park Hastanesi’ne çat kapı giderek hasta ve hasta yakınlarını ziyaret eden Başkan Bıyık, geçmiş olsun temennisinde bulunarak hayır duası aldı. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden ve sıkıntılarını dinleyen Bıyık, ihtiyaçlarını sorarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Hospital Park Hastanesi Başhekimi Nilgün Yöntem’i de ziyaret ederek hastalar hakkında bilgiler alan Başkan Bıyık, kurumlar arasında işbirliğine her zaman önem vereceklerini söyledi.