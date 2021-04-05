Büyük dönüşüm için ilk imzalar atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1479 hak sahibini ilgilendiren Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamındaki projede mahalle sakinleri ile birlikte ilk imzayı attı. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen programla atılan imzalar ile hak sahiplerinin belirlenen bedelleri almalarının önü açıldı. Büyükşehir, Cedit kentsel dönüşüm projesi için 22 Mart’ta uzlaşma sürecini başlatmıştı.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi İmza Törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Koordinatörler Hasan Ayaz, Abdullah Köktürk, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

“MUHTARDAN TEŞEKKÜR”

Programda ilk kürsüye gelen Cedit Mahallesi Muhtarı Nebi Keskin, “Mayıs 2015’te TBMM’den kentsel dönüşüm yasası çıktı. Ben o zaman dernek temsilcisiydim. Tahir Başkanım ‘muhtarım senin kentsel dönüşümünü en yapacağım’ demişti. Adeta bu projeye kafasını değil vücudunu soktuğu için ben kendisine teşekkür ediyorum. Gözünüzün yaşını silecek başkanımız var. Bu projeye gönül vermiş bir başkanımız var. Gururluyuz onurluyuz. Sağ olun var olun başkanım” ifadelerini kullandı.

“DUYGULANDIRAN TEZAHÜRATLAR”

Muhtar Keskin’in ardından kürsüye gelen Büyükakın konuşmaya başlar başlamaz mahalleliden kendisine tezahüratlar yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “Bir belediye başkanı için hayatı boyunca alacağı en büyük hediye hizmetkarı olduğu insanlar tarafından gösterilen teveccüh olsa gerek. Şu anda gerçekten duygulandım. Ne kadar hayırlı bir iş yaptığımızı bir kez daha görmüş oluyorum. Alanın mevcut hali ortada” ifadelerini kullandı.

“LAF DEĞİL HİZMET ÜRETİYORUZ”

Büyükakın, “Alandaki sayısal verileri bilmeden hareket eden belediye başkanının laftan başka bir şey üretme şansı yok. Boş konuşmuyoruz. Göreve geldiğimizde bu yana 2 yılı tamamladık. Kocaeli şantiyeye dönecek. Bunu göreceksiniz. Toplam 115 bin metrekarelik alan. 482 yapı var burada. Bin 193 konut, 21 iş yeri, Bin 479 tane de hak sahibi var. Daha evvelki sözleşmede Bin 479 konut üretilecekti. Kat sayısını düşürdüğümüzde üretilecek konut sayısı da azaldı. Geçtiğimiz günlerde yine ziyarette bulunduk bakanlarımızı. Ziyarette Dilovası Kömürcüler OSB, Sazlıdere’nin çözüme kavuşturulması. Millet bahçeleri, Barbaros Mahallesi’ndeki evlerin taşınması gibi yatırımları konuştuk” dedi.

“1105 KONUT YAPILACAK”

Yani yeni projede bin 105 konut yapacağız. Buradaki konutların önemli bir kısmı 6 katlı olacak. ferah bir alan olacak. Sözleşmeleri yapmaya başladık. Bir önceki konutlarda 1+1’ler vardı. Onlar da iptal oldu. Sadece 2+1 ve 3+1 konutlar olacak. Seçimden önce sizlere vaatlerde bulunup seçimden sonra korkup kaçmıyoruz. Şapka düştü kel göründü. Önümüzdeki günlerde sapır sapır döküldüklerini, zoru görünce bahanelere sığındıklarını yeni bir edebiyat ürettiklerini göreceksiniz” dedi.

‘CEDİT’İ ÇÖZEREK Mİ ENGEL OLDUK’

“Bizi engelliyorlar “dendiğini ifade eden Başkan Büyükakın”Yapmayıp bırakıp kaçtığınız işi biz yapıyoruz, bu mu engel? Ceditlinin problemini çözdüğümüz için mi engel olduk. Biz iş yapmaya, onlar laf üretmeye devam edecek. Milletimizden aldığımız güçle insanımızın daha mutlu olması, çocukların daha güzel yarınlarda büyümesi için çalışacağız. Polemikle harcayacak zamanımız yok. Bizler iş üretiyoruz” şeklinde konuştu.

‘3 KİPTAŞ YAPILIR’

“Birileri bizim belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor” diyor. Diye sözlerini sürdüren Başkan Büyüakın” O tıkır tıkır çalışan bizim belediyeler. Sizinkiler sapır sapır dökülüyor. İş yaptıkları yok. İş yapmaya da niyetleri de yok. Ağustos böceği gibi günlerini gün ediyorlar. Temel atmama törenleri yaparak belediyeyi idare edeceklerini sanıyorlar. Belediye makamları iş yapma yeridir. Muhtarımla konuştuğumda bu Cedit en son bana kalır dedim. Büyükşehir Belediyesi aşağı yukarı 100 milyon civarı bir yükün altına girdi. 100 milyon TL’ye KİPTAŞ’ın yaptığı konut tipinde 3 proje yapılır. Siz kimi kandırıyorsunuz” dedi.

‘İKTİDARINIZ YERİN DİBİNE BATSIN’

“Karınca gibi çalışmaya devam edeceğiz” diyen Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı “Makyaj yapma, günü idare etmeyle onlar kaos çıkarmak için emekli paşalarla paşa paşa organizasyon yapacaklar. Tek istedikleri şey kaos çıksın, ortalık yangın, yer olsun kendimize iktidar devşirelim diyorlar. Sizin iktidarınız yerin dibine batsın. Sizin söylediğiniz yarınlar gözünüze dizinize dursun. Hep birlikte gelsinler. Ne kadar adamları varsa gelsinler. Biz sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Cumhur İttifakı sonuna kadar ayakta kalacak. Şimdiye kadar çoğu adamı yediler. Bu kez başaramayacaklar.”

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ile mahalle sakinleri birer birer sözleşmelerin imzalarını attı.

TOPLAM 1105 KONUT İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

RANDEVU SİSTEMİ OLUŞTURULDU

Büyükşehir, hak sahiplerinin sağlıklı bir şekilde uzlaşma ekibiyle bir araya gelebilmesi için randevu sistemi oluşturdu. Uzlaşma Ofisi tarafından, https://bulut.kocaeli.bel.tr/ adresi üzerinden maliklerin TC kimlik numarası ile randevu talebi oluşturulacak. Daha sonra vatandaşın, cep telefonuna gönderilen sms üzerinden randevu talebine yanıt vermesi talep edilecek.

SMS’TE İSTENEN EVRAK LİSTESİ DE YER ALIYOR

Hak sahibi, https://kentseldonusum.kocaeli.bel.tr/#page-top sayfasına TC kimlik numarası ile giriş yaparak randevu talebini onaylayacak. Hak sahibinin cep telefonuna randevunun onaylandığına dair sms gönderilecek. Ayrıca randevudan 1 gün önce hatırlatma sms’i de iletilecek. Gönderilen Sms’te gelirken getirmesi gereken evraklar listesi de yer alıyor.

30 BİN EVRAK TEK TEK İNCELENEREK VERİ HAZIRLANDI

Büyükşehir Belediyesi teknik ekibi verileri güncelleyerek şablonlara göre düzenledi. Malik bazlı dosyalar oluşturulurken dosyalardaki tüm veriler taranarak sayısal arşiv oluşturuldu. Bu süreçte yaklaşık 30.000 üzerinde evrak ve veri taraması yapıldı. Tüm veriler detaylı bir şekilde analiz edilerek sayısal ortama aktarıldı.

UZLAŞMA EKİBİ

Oluşturulan Uzlaşma Ekibi sürecin hızlı bir şekilde işlemesi için çalışmanın her adımında yer alacak. Hak sahiplerinin talepleri not alınarak düzenlenecek. Görüşme sırasında icmalden verilerin aktarımını sağlayacak ve projenin teknik detayları vatandaşlarla paylaşacak. Hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda uzlaşmanın kısa sürede tamamlanması için arazide ölçüm ve tespit işlemleri de yapılacak.

TAŞINMA VE KİRA YARDIMI

Uzlaşma sağlanan vatandaşlarla yakın işbirliği devam edecek. Hak sahiplerinin kira yardımı ve taşınma yardımı listeleri hazırlanacak. Bakanlık ile yazışmalar yapılarak koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak.













