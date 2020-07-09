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Büyükşehir'den müzik ziyafeti

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen konserde Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun performansı göz doldurdu

Büyükşehir'den müzik ziyafeti

09 Temmuz 2020 Perşembe 11:14

 Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen açık hava yaz konserinde sahne alan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun performansı göz doldurdu. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrası kontrollü hayat süreci ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleriyle eğlenme, müzik dinleme fırsatı bulan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bir etkinlik yaşadı. Vatandaşlar popüler müzik parçalarına eşlik ederek keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu.

 

CUMARTESİ 60 EVLER HARİKALAR SAHİLİNDE

İzmitli müzisyenlerden oluşan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, beğeniyle dinlendi. Açık hava yaz konserinde, Gölcüklüler, müzik dolu bir akşam geçirdi. İlki geçtiğimiz pazar Sekapark’ta yapılan konserlerin ikincisi Gölcük’te gerçekleştirildi. Konserlerin üçüncüsü 11 Temmuz Cumartesi 19.00’da Derince Harikalar Sahili’nde düzenlenecek. İzleyicilerin maskeyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak alana alındığı konserler, pandemi sürecinde uzun süre evde kalmış vatandaşların açık havada bir sosyal etkinlikle keyifli zaman geçirmesine vesile oluyor.

 

KOCAELİ POPÜLER MÜZİK TOPLULUĞU

Pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sahne alan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun şefliğini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mezunu olan müzisyen Nazmi Taşdı yapıyor. Şef yardımcılığını Polat Akbulut’un üstlendiği topluluğunun kurucusu ise Necati Taşdelenoğlu. Bateri, basgitar, elektro ve klasik gitar, saksafon, keman, perküsyon, klarnet ve tef enstrümanları çalan müzisyenlerden oluşan topluluğunun solistleri ise Ayşegül Özer İnanç, Ayşe Çimen Ot, Eda Acar ve Mustafa Akyol.


 

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