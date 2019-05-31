Camileri Ramazan Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalardan vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler çalışmalarını belirlenen periyod dahilinde bayram gününe kadar sürdürecek.
Camilerde Bayram Temizliği
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan Ayı boyunca yoğunluk yaşanan camilerde bayram öncesi temizlik yapıyor.
Camileri Ramazan Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalardan vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler çalışmalarını belirlenen periyod dahilinde bayram gününe kadar sürdürecek.