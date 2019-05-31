Camilerde Bayram Temizliği

Camileri Ramazan Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalardan vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler çalışmalarını belirlenen periyod dahilinde bayram gününe kadar sürdürecek.