ÇAYIROVA BAŞKANI ÇİFTÇİ İLE BELGESEL TADINDA BASIN TURU SÖYLEŞİ VE CANLI YAYIN

Gebze Gazetesi

ve

ile belgeselcinin not defterinde 30 Aralık 2022 tarihinde yayınlan makalemiz

En zor görevlerden biri bana göre belediye başkanı olmak. Eskiden belediye başkanlarına şehrin en güvenilir dürüst insanı anlamına gelen ŞEHR-I EMİN deniyordu. Gerçekten başkan olmak zor olduğu kadar çok sorumluk istiyor.Çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’da yaptığı hizmetleri otobüsde gezerek anlattığı basın turlu toplantısına katılıp sayın başkanla 4 saat süren bir gezi ile Çayırova’yı

ve

olarak birlikte gezip

“…ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI ÇİFTÇİ İLE BELGESEL TADINDA BASIN TURU SÖYLEŞİ VE CANLI YAYIN YAPTIK..”

Başkan Bünyamin bey ile Çayırova üzerine belgesel söyleşi yaparak gelecekte Çayırovada nasıl anılacağını, belediye borcunu, TBMM ye taşınan rüşvet iddiaları, Çayırova’da yaşayanların mutluluk oranı, Çayırova’nın geleceği ,Çayırova’da engelli doğumların neden fazla olduğu üzerine konuştuk. Vergilerini ödemeyen fabrika ve sanayi kuruluşları ve Çayırova’ya yaptığı en önemli kalıcı hizmetinin ne olduğunu sordum ve çok önemli üzerinde geniş çaplı ve derinlemesine duracağım cevaplar aldım Sn başkanla yaptığım belgesel söyleşiyi , Çayırova tarihinin 50 yıllık geçmişine canlı şahitlik yapan gazeteci ve belgeselci olarak önümüzdeki günlerde canlı makale olarak özel olarak yayınlayacağım.

Başkan Bünyamin çiftçi çok önemli ve üzerinde büyük tartışmalar yapılması gereken şeyler söyledi. Başkanla yaptığım söyleşiyi ayrı bir makalede yorumlayacağımı hatırlatarak biz başkanın basın turuna dönelim.

BAŞKAN ÇİFTÇİ İLE ÇAYIROVA’DA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

Çayırova’yı ilk kez 1976 yılında görmüştüm 1982 yılında Gebze’de gazeteciliğe başladığımda bugünkü Çayırova yeni mahalle Güzeltepe Akse ve Şekerpınar köyleri küçük yerleşimden ibaret boş alanlarda Çayırova’nın 40 yıllık geçmişini düşünerek dün Çayırova’da yaptığım canlı makalemi sizlerle paylaşıyorum.

GEBZE GAZETESİ

da . BELGESELCİNİN NOT DEFTERİ KÖŞESİNDE İSMAİL KAHRAMAN’IN CANLI MAKALESİ ÇAYORVA’DAN YAYINLANIYOR

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI KONUŞUYOR

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ’NİN BASIN TURUNUN İLK BÖLÜMÜ

da

da CANLI YAYINLANDI

BASIN TURUNDAN BELGESEL TADINDA NOTLAR

Çayırova belediye başkanı özel kalem müdürü Aydın Turan’ın Başkan adına yaptığı daveti ile katıldığım basın turu çok güzel geçti 40 yıllık tarihine gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaptığım Çayırova’nın dünü bugünü ve geleceğini düşünerek Çayırova’yı gezdim

Başkan bey Göreve geldikten sonra borçla devraldığı belediyenin, pandemi ile önünün kapanmasından ziyade, ekonomi ve patlayan enflasyon ile inşaatına başlanan hastanenin başladığı noktada kalırken, yarım kalan bir çok işin ihalesi yeniden yapılarak, bakanlıklarla birlikte çalışmalar yaptığını gelecekte nüfusu 400 bin olacak Çayırova’sının geleceğini planladıklarını açıklıyordu.

Bünyamin bey belediye yerlerini haraç mezat satan bir Başkan değil belediyeye yer kazandıran Başkan 20 dönüm 15 dönüm 30 dönüm belediye yerleri kazandıran Başkan karşımızda , Çayırova’nın tüm projelerini bitirmekte kararlı. Gençlere büyük önem veriyor , Çiftçi satmıyor; Çayırova için Çayırova’nın geleceği için “burası yeşil alan olarak kalacak ve her hangi bir afette ise toplama alanı olacaktır “ diyen geleceği düşünüp planlayan bir başkan.

Geleceğe en güzel yatırım çocuklardır. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri birçok çalışmaları var. Sadece o kadar mı? Kitap kahve ve kütüphanede Başkan bey ile tarihe not düşüp zamana noterlik yapan belgesel söyleşi yapma imkanı buldum.

ÇAYIROVA’YA DEĞER KATAN PROJELERE

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova tarihinin en yüksek oy oranı ile Kocaeli’de ilk 3’ e girerek göreve gelen başkan Şehre değer katan, kimlik kazandıran projelere öncelik verdik. Hem şehrimizi geleceğe hazırlamak hem de kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırlamış. Şehrimizin olmazsa olmazı olacak eserleri başlattık” diyerek projeler hakkında şu bilgileri öğreniyoruz

DEVLET HASTANESİ

Çiftçi, Vatandaşların talebi üzerine yerini daha merkezi konuma getirdikleri Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KENT MEYDANI

Şehre kimlik kazandıracak Kent Meydanı’nın önemine değinen Çiftçi “Kent Meydanı çok önemli bir yatırım. Şehrimize değer katacak ve kimlik kazandıracak. Kronikleşmiş projeleri yapmak bize nasip oldu’’ dedi.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Küçük Sanayi Sitesi projesine değinen Çiftçi “Küçük Sanayi Sitesinde ihale için şartname çalışmaları yapılıyor yani teknik çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen birkaç aya kadar ihalesine çıkılacak. “ şeklinde konuştu

BEŞİKTEN EŞİĞE YETİM PROJESİ BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİ

Sosyal Belediyeciliğin önemine değinen Çiftçi ‘’İnsanların ihtiyacı olan projelere yöneldik. Devletin ve belediyemizin şefkat kollarının vatandaşımızı kucaklaması noktasında azami gayret gösterdik. Göreve gelir gelmez Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Seçim beyannamemizde yer verdiğimiz Beşikten Eşiğe Yetim projesini hayata geçirdik. Kesin konuşmamakla beraber Türkiye’de bir ilk olabiliriz. Yetim ve öksüzlerle ilgili yapılan çalışmayı meclisten geçirerek belediyenin asli vazifesi haline getirdik. Çayırova Belediyesi nasıl ki üst yapı, alt yapı çalışması gibi mahalli müşterek hizmetler kapsamında işler yapmak zorundaysa, yetim ve öksüz kardeşlerimize de aynı çerçevede destek olmak zorunda. Bunu kural halinde getirdik’’ dedi.

HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK İSTİYORUZ

Başkan Çiftçi, basın turunda devam eden ve tamamlanan projelere de değindi. Engelliler Merkezi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, Kitap Kahve , Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ve Geçici Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu Spor Lisesi’nin son durumları hakkında basın mensuplarına bilgi veren Başkan Çiftçi, Güvenli Parklar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), Kavşak düzenlemeleri, El işi ürünleri satış noktası, Tuzla - Şifa - Çayırova Bağlantı Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Yeni Kaymakamlık binası, alt yapı ve üst yapı çalışmaları, Mavi Masa faaliyetleri, sosyal yardım hizmetleri ile gönül belediyeciliği çalışmaları hakkında detaylı açıklamalar yaptı.Çiftçi; “Bizler gök kubbede hoş bir seda bırakmak ve vatandaşımızın hayır duasını almak istiyoruz. Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği şehre hizmet etme fırsatı bulduk ve bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz’’ diye konuştu