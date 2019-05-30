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Çiftçi Personelle İftarda Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye personelleriyle iftarda bir araya geldi.

Çiftçi Personelle İftarda Buluştu

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:02

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen iftara başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda personel katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar sonrası bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tüm personelin Kadir gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik eden Başkan Çiftçi, “Yoğun bir süreç yaşadık. Bu mübarek ramazan ayında sizlerle bir arada olmak, beraber iftar açalım istedik. Tabi seçimlerden 1 ay sonra Ramazan ayını karşıladık. Ramazanla birlikte yoğunluğumuz arterken, belediye çalışmalarımıza da ağırlık verdik. Bu süreçte Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sizlerle bir araya gelmiştik. Bayramdan sonrada birimler nezdinde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın daha güzel olması için birlikte yol haritası belirleyeceğiz. Bizler canla başla çalışırsak, israf etmeyip tasarruf edersek, zor günleri hep birlikte aşarız. Belediyeye katkı sunarak, Çayırovamıza gece gündüz hizmet edeceğiz. Vatandaşımıza üreteceğimiz her hizmeti en uygun maliyetle, en kaliteli şekilde üretmek için çalışıyoruz. İşimizi en güzel şekilde yaptığımız zaman başarılı oluruz.” dedi.

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