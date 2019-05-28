Çiler İstanbul'un Fethi'ni Kutladı

"29 Mayıs 1453 tarihinde, denizi kapattılarsa gemiler karadan yürüsün diyen, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han ve önderliğindeki Osmanlı Ordusu; Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, gerek jeopolitik konumu gerekse doğal güzellikleriyle oldukça etkileyici bir şehir olan İstanbul’ u fethedip, Doğu Roma İmparatorluğuna son vermiştir.

Bir çağın kapatılıp bir diğer çağın başlatıldığı İstanbul’ un fethi; Türk tarihinde olduğu kadar elbette ki dünya tarihinde de büyük ses getiren önemli bir olaydır. Bu zaferi kazanan ordunun başı olan Fatih Sultan Mehmet’ in 1481 yılında Doğu’ ya gerçekleştireceği sefer sırasında konakladığı ve hayatını burada kaybettiği, içerisinde 17. Yüzyılda yaptırılan çeşme ve namazgahı bulunan Fatih’ in Otağı (Hünkar Çayırı)’ nın bizim bölgemizde olması bizleri onurlandırmakta olup, Gebze Ticaret Odası olarak Hünkar Çayırı’ nın Gebze’ mizde turizme kazandırılması adına verdiğimiz mücadele için ayrıca gururlu ve mutluyuz.

Tarihin seyrini değiştiren İstanbul’ un Fethinin 566. Yıldönümünü kutluyor, bizlere dünya kenti İstanbul’ u miras bırakan ve emanet eden İstanbul’ un Fatih’ i Fatih Sultan Mehmet Han’ ı ve onunla birlikte savaşan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."