Cumhurbaşkanı’nın Anıtını Açtığı Sakarya Zaferi Şehidi Hüseyin Avni Kimdir?

Yıllardan beri gazeteci ve belgeselci olarak Türkiye’nin kuruluş ön sözü ve Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili araştırmalar yapıyor ve belgeseller çekiyorum.

Sakarya Zaferi’nin 100. yılı törenleri önemliydi. İlk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde devlet töreni ile Sakarya Zaferi kutlandı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Polatlı ve Haymana’da olduğu maalesef bilinmiyor. Birçok insan Sakarya ilinde olduğunu sanıyor. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere medya kuruluşlarımız Sakarya Zaferi’ne hak ettiği ilgi ve değeri göstermiyor.

Yıllardan beri Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığım araştırma ve çalışmaları www.sakaryazaferi.com’da kamuoyu ile paylaşıp, çektiğimiz birçok belgeselin, telif ücreti almadan medya kuruluşlarında yayınlanmasını sağlayarak, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.

Sakarya Zaferi’nin 100. yılı ile ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Polatlı Dua Tepe’de 13 Eylül 2021 günü yaptığı konuşma ve törenler ile ilgili Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri köşemde yazdığım makalemde geniş yer verdiğim Anadolu Ajansı’nın bizimle yaptığı özel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesine-3-ay-yuruyerek-ulasmis/1977598

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın video konferansla Haymana’da anıtını açtığı 42. Gönüllü Giresun Alayları Komutanı Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ile ilgili 25 yıldır araştırma yapıp, belgesel çekiyoruz. İlk paneli, Halil Kütük Bey arkadaşımın başkanlığı döneminde Giresun Dernekler Birliği İstanbul’da düzenlemiş, bizde panele katılıp Üç Savaşta Bir Komutan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan başlığı ile bir bildiri sunmuştuk.

Atatürk’ün kan gölü anlamına gelen Melhameyi Kübra dediği Sakarya Zaferi’nin kazanılmasında büyük başarı kazanan Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan adına devletimiz tarafından yapılan anıtın, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından açılması çok anlamlı ve önemli.

Tarihimizde çok sayıda subay şehit olduğu için Subaylar Savaşı olarak geçen, binlerce şehit verilen Sakarya Zaferi’nin 100. yılında anıtı açılan Hüseyin Avni Alparslan ile ilgili çektiğim belgeselin tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyorum.

Hüseyin Avni Alparslan kimdir?

https://m.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA

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Anadolu Ajansı geçtiğimiz yıl özel haber yapmıştı

Anadolu Ajansı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi’mizde, Sakarya Zaferi ve Gönüllü Giresun Alayları ile ilgili yaptığımız açıklamaya, ulusal basın geniş yer vermişti. Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yer alan makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Gebze Gazetesi’nde 22 Eylül 2019 tarihinde yer alan makalemiz

Türkiye mavi vatanını korumak için tüm gücü ile çalışırken Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan, Fransa’nın desteği ile Türkiye’ye kafa tutmaya, gazete müsveddeleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakarete yelteniyor. İnsanlık düşmanı, soy kırım ve sömürgeci Fransa kendine göre Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyor. Yunanistan ve Fransa’ya Kurtuluş Savaşı tarihini bir kez daha hatırlatmalıyız.

13 Eylül’de 99. yıl dönümünü kutladığımız Sakarya Zaferi'nde yaşadıkları hezimeti Yunanlılara öğretmeliyiz.

Tarihin en önemli meydan muharebelerinden birisi olan Sakarya Meydan Muharebesi, devlet millet iş birliği ile başarılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhu ile kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile Sakarya Zaferi 1921 yılında 23 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde 99 yıl önce kazanılmış, 1683 yılında Viyana'da başlayan bozgun ve geri çekilme Haymana ve Polatlı'da durdurulmuştur.

Şehit ve gazi torunu olarak yıllardan beri gazeteci ve belgeselci olarak İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi http://www.iktav.com/ olarak zaferlerimiz ve şehitliklerle ilgili araştırmalar yapıyor, Devri Alem Belgesel TV Programı http://www.devrialem.tv/ olarak hazırladığımız belgeselleri yayın ve telif ücreti almadan Avrasya Gazeteciler Derneği olarak bir çok ulusal ve bölgesel TV kanalına kültür hizmeti olarak gönderiyoruz.

Yaptığımız araştırma ve çalışmaları internet ve sosyal medya ile kamuoyu ve araştırmacılarla paylaşıyoruz, www.sakaryazaferi.com bu konuda en önemli çalışmalarımızdan birisi.

Anadolu Ajansı'ndan Özel Haber

Sakarya Zaferi’nin 99. yıl dönümü ile ilgili Anadolu Ajansı İKTAV Merkezi’mizi ziyaret ederek, Sakarya Zaferi ve gönüllü alaylara ilgili bir haber yaptı. Haber kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı’nın haberini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/giresun-alaylari-sakarya-meydan-muharebesine-3-ay-yuruyerek-ulasmis/1977598

Gönüllü Alaylar Belgeselimiz

https://m.youtube.com/watch?v=rahSMp51ErA

Ulusal Basının Geniş Yer Verdiği Haber

https://m.ensonhaber.com/tarih-haberleri/giresun-alaylari-sakarya-savasina-gitmek-icin-3-ay-yurumus

NTV’de Yayınlanan Haber

https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/yunanlarin-ozel-birlik-zannetigi-giresun-gonullu-alaylari,FBJ3QgjUxUKyoNcdiVKkRg

Anadolu Ajansı’nın önceki gün bizimle yapıp ulusal basına servis ettiği haber metnini sizlerle paylaşıyorum.

Kocaeli (AA)

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak "Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum, Sakarya Meydan Muharebesinin Önemi, Şehitliklerin Gençlere Tanıtılması" projesini 3 yıl önce başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Proje tamamlandıktan sonra da bu alanda çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Kahraman, pandemi önlemlerini alarak Ankara'nın Polatlı ve Haymana bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Kahraman, Sakarya Meydan Muharebesi'nde zafer kazanılmasının 99. yılı olduğunu anımsatarak, "Devletimiz Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı, Haymana bölgesine büyük ilgi ve alaka gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2014-2015 yılında bölge 'tarihi milli park' ilan edildi. 100 milyon liraya yakın yatırım yapıldı ve şehitlikler ortaya çıkarıldı, müzeler kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da 13 Eylül 2020'de teşrif edeceklerdi ancak pandemi dolayısıyla tören sade olarak gerçekleşti. Zaferin 100. yılı için ciddi hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihteki önemini ve zaferin imkansızlıklar içinde kazanıldığını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Sakarya Meydan Muharebesi kadını, erkeği ve çocuğuyla tüm Anadolu insanının başarısıdır. Haymana Mangal Dağı bölgesinde araştırma yaparken gönüllü Giresun alaylarını tespit ettik. Giresun 1920-1921'li yıllarda Trabzon'a bağlı küçük bir ilçe durumunda. 2 gönüllü alay, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayı 3 ay yürüyerek Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılıyor. Bölgenin Komutanı Fahrettin Altay Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker Haymana Mangal Dağı'ndan 'Cephe düşüyor, geri çekilmek zorundayız.' der. Mustafa Kemal Paşa 'Çekilmeyin, gönüllü alay geliyor, orada mücadele edecek.' 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Gazi Topal Osman Ağa başkanlığında bölgeye gelir. Cansiperane mücadele verilir. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabında da net anlatılır. Hüseyin Avni Alparslan 26 Ağustos-27 Ağustos'ta Haymana Mangal Dağı'nda yaralanır ve şehit olur."

"Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerekir"

Haymana Mangal Dağı ve Polatlı bölgesinde çok sayıda Giresunlu şehidin olduğunu ifade eden Kahraman, Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında en çok şehidin verildiği ilin Giresun olarak geçtiğini söyledi.

Kahraman, 42. Gönüllü Giresun Alayı ve 47. Gönüllü Giresun Alayının 4 bin ila 6 bin arasında askerden oluştuğunu dile getirerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra hayatta kalan az sayıdaki gönüllü Giresunlu, Büyük Taarruz'a katılmak üzere Afyonkarahisar'a hareket eder. Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde yine cephenin kazanılmasında büyük yararlılık göstermişlerdir. Bugün Afyonkarahisar'ın İscehisar Dede Sivri Tepesi'nde Gönüllü Giresun Alayları Şehitliği vardır. Her yıl ağustos ayında burada anmalar yapılır." ifadesini kullandı.

Kahraman, muharebeye sadece gönüllü Giresun alaylarının gelmediğini belirterek, "Haymana Mangal Dağı düşerse Meclis Kayseri'ye taşınma kararı alınır. Kayseri Taş Mektep o zaman okuldur ve bu mektebin 60'a yakın öğrencisi de gönüllü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne gelir. Taş Mektep o sene mezun vermez." şeklinde konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi'ni her yönüyle gençlerin çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Kahraman, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin verdiği mücadelenin Sakarya Meydan Muharebesi'nin dünya kamuoyuna anlatılması gerekliliğini gösterdiğini kaydetti. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Evet, 45 yıldan beri gazeteci ve belgeselci olarak tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmaya çalışıyorum. 17 yıl Gebze muhabirliğini yapmaktan onur duyduğum, gazeteci ve belgeselci olmamda çok önemli katkısı olan Anadolu Ajansı camiasına ve Kocaeli temsilciliğine teşekkür ediyorum. Ömrümüz oldukça, sağlığımız el verdikçe dünya coğrafyasında kültür, medeniyet ve zaferler tarihimizi hiçbir şey beklemeden araştırıp, belgeselleştirmeye devam edeceğiz.

Baki kalan gök kubbede hoş bir seda imiş. (www.gebzegazetesi.com /22 Eylül 2019)