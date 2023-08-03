Darıca Millet Bahçesi genişleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya kazandırılan Millet Bahçesi, ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirdikleri yerlerin başında geliyor. Büyükşehir Encümeni’nde dün gerçekleştirilen ihalede Darıca Millet Bahçesini genişletecek çalışmanın önü açıldı. İhalede Darıca Millet Bahçesi içerisinde yer alan 6 bin metrekarelik 4 lojmanın yıkımı gerçekleştirilecek. Büyükşehir Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katılarak teklif verdi. 7 teklifin geçerli olduğu kapalı zarf usulü ihale sonrası en yüksek teklifi veren 3 firma 5 turdan oluşan açık ihaleye kalma hakkı kazandı. İhale çerçevesinde Darıca Millet Bahçesinde yer alan binalar yıkılarak enkazı taşınacak. Ayrıca İzmit ve Gebze’de bulunan halı sahalardaki metal çevre çitleri de sökülecek. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenerek yer teslimi yapılacak.





İHA