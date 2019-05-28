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Darıca'da Peyzaj Çalışmaları

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin değişik noktalarına daha estetik bir görünüm kazandırabilmek için çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Darıca'da Peyzaj Çalışmaları

28 Mayıs 2019 Salı 12:15

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte, ekiplerin şehrin dört bir yanında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve özellikle ana artellerde çalışmaların yoğunlaştığına dikkat çektiler. 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehri güzelleştirme adına her alanda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, ”halkımıza söz verdiğimiz şekilde ilçemize her alanda hizmet edeceğiz.” dedi.

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