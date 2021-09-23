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DARICA’DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ilçesinde altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt, asfalt yama ile parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyor.

DARICA'DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

23 Eylül 2021 Perşembe 10:37

 

SAĞLIKLI ALTYAPI YAPILIYOR

Darıca ilçesinin sağlıklı altyapıya kavuşması için 2020 yılında başlanılan proje kapsamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı çalışmaları yapılıyor. Yüklenici firma tarafından İlçeye bağlı Nenehatun, Pirireis, Osmangazi, Fevzi Çakmak, Emek, Kazım Karabekir,  Bayramoğlu ve Cami mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme ve yeni yağmursuyu hattı çalışmalarının önemli kısmı tamamlandı.

 

BİRÇOK EKİP İLE ÇALIŞMA

KBB İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelere bağlı cadde ve sokaklarda asfalt serimi, asfalt yama ile parke ve bordür çalışmaları yapıyor. İki ayrı yüklenici firmanın birçok ekip ile yaptığı imalat çalışmaları, Bayramoğlu, Kazım Karabekir, Nenehatun, Fevzi  Çakmak ve Cami mahallelerine bağlı cadde ve ara sokaklarında program çerçevesinde sürüyor.  

 

TAMAMLANAN CADDELERE ÇEHRE

Şimdiye kadar ilçenin 8 mahallesinde yapılan üstyapı çalışmalarında yaklaşık 15 bin ton asfalt, 23 bin m2 parke ve bordür çalışması gerçekleştirildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanması ile birlikte cadde ve sokakların çehresi değişirken yaşam kalitesi de arttı. 

 

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