2021 yılında Dilovası' na 16.5 milyonluk yatırım kalemi ayıran İSU, mahallerde hummalı bir çalışma başlattı. Başkan Şayir ve İSU yetkilileri, başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay ihalesi gerçekleşen ve çalışmalarına başlanan alt yapı çalışmalarını İSU yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık, Yatırımlar Şube Müdürü Adem Altay ve İSU Dilovası Şube Müdürü Özay Numan Yandık ile birlikte inceleyerek çalışmalar hakkın bilgi aldı.

16,5 MİLYONLUK YATIRIM

Dilovası’nın Tavşancıl, Demirciler, Mimar Sinan, Orhangazi, Kayapınar, Turgut Özal Mahallelerinde başlanan İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı çalışmalarının toplam maliyeti 16,5 milyon olurken işin bitiş süresi 400 gün olarak belirlendi.

ŞAYİR’DEN BÜYÜKAKIN’A ALT YAPI TEŞEKKÜRÜ

Dilovası’nın yedi mahallesinde yapılacak alt yapı çalışmalarında 2.300 m içme suyu hattı, 4000 m atıksu hattı ve 6.000 m yağmursuyu hattı yapımı planlanıyor. Dilovası’nın önemli ölçüde alt yapı sorununu çözmesi beklenen alt yapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda ilçemizde başlatılan alt yapı çalışmaları geçtiğimiz ay başlayarak tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Dilovası’na verdiği değerin bir göstergesi olan 16,5 milyonluk alt yapı yatırımı sonrası içme suyu, atık su ve yağmur suyu sorunlarımız büyük ölçüde bitmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine ilçemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.



