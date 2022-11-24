DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİNİN GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDEKİ TOPLANTISINI CANLI YAYINLADIK

BELEDİYELER BİRLİĞİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE GEBZE BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE TOPLANDI.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ’IN KONUŞMASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ’ÜN AÇILIŞ KONUŞMASI

www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI YAYINLANIYOR.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLERİN YER ALDIĞI KONUŞMA CANLI YAYINLANIYOR

GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE 100 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİNİN GENEL SEKRETERİ MEHMET DUMAN’IN KONUŞMASI CANLI YAYINLANIYOR.

GEBZE’DE TARİHİ ZİRVE

UCLG – MEWA 2022 Yönetim Kurulu Toplantısı, ulusal ve uluslararası katılımcılarıyla 23-24 Kasım tarihleri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA; uluslarası önemli bir teşkilat olan Dünya belediyeler birliğinin dönem başkanlığı 2023 tarihinde Konya büyük şehir belediye başkanlığına geçecek

KOCAELİ TANITIM FİLMİ YAYINLANIYOR

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ GEBZE BİLİŞİM VADİSİNDE TOPLANDI

Demokratik yerel yönetimlerin dünyadaki sözcüsü olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı UCLG-MEWA; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK ve İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM, ulusal ve uluslararası UCLG – MEWA üyesi 55 belediye ve belediye başkanının katılımıyla Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirecek. Kapalı oturum divan toplantılarının yanı sıra; açık oturumlar, paneller ve kültürel etkinliklerle 2 gün boyunca sürecek toplantıda; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, akıllı şehircilik ve küreselleşmede yerel yönetimlerin yeri konuları ele alınacak.

KÜRESEL GELİŞMELER VE GEBZE

Gebze Bilişim Vadisi Eren Bülbül Salonunda açılış konuşmalarıyla başlayacak toplantıya ev sahipliği yapacak Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ; Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Küresel Dünya Sisteminde Yerel Yönetimler oturumuna konuşmacı olarak katılacak. BÜYÜKGÖZ oturumda; iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sıfır atık, akıllı şehir ve gelecek için şehir plancılığı gibi küresel gelişmelerin Gebze’de nasıl hayat bulduğunu dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla paylaşacak.

ANA TEMALAR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AKILLI ŞEHİR

UCLG – MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında ayrıca yüz yüze ve çevrim içi panel toplantıları gerçekleşecek. Panellerin ana temalarını küresel ölçekte gündem olan iklim değişikliği ve akıllı şehircilik oluşturuyor. Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Paneli: Sürdürülebilir Mimari ve Akıllı Yaşam Alanları başlıklı çevrim içi ilk panel, Yenilem Proje Danışmanlık Şirketi Mimarı Dr. Mustafa Sinan GENİM moderatörlüğünde, Smart City Cluster Operasyon Müdürü Veronica Ramirez DEL VALLE’in katılımıyla yapılacak.Filistin Yerel Yönetimler Birliği İcra Direktörü Abdallah ANATI moderatörlüğünde, Çevre Komitesi Paneli: Akıllı Şehirlerin İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Rolü başlıklı çevrim içi panelde ana tema konuşmasını GEOSTUD İklim Değişikliği ve Döngüsel Ekonomi Başkanı Dr. Delia DIMITRU gerçekleştirecek.

ULUSLARARASI YÖNETİCİLER GEBZE’DE

Toplantıların, oturum ve panellerin yanı sıra kültürel ve sosyal gezilerle de misafirler Gebze’yi keşfedecekler. Mustafa Paşa Camii, Hünkâr Çayırı ve Gebze Teknik Üniversitesi gezilerinin ardından Gebze Bilişim Vadisi’nde teknik ziyaret gerçekleştirecek, ziyaretçiler yerli araba markamız TOGG ve Türkiye’deki diğer yeni teknolojik gelişmeleri yerinde gözlemleyecekler. UCLG – MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ulusal ve uluslararası katılımcıları: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM, Kocaeli Valisi Seddar YAVUZ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet DUMAN, UCLG Genel Sekreteri Emilia SAİZ, El Halil Belediyesi ve UCLG-MEWA Başkanı Tayser Abu SNEINEH, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı ve UCLG Yönetim İçin Gelecek Paktı Elçisi Yücel YILMAZ, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG 2023-2024 Dönem Başkanı Uğur İbrahim ALTAY, Arap Kentler Teşkilatı Genel Sekreteri Ahmad AL SUBAIH, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR ve ulusal ve uluslararası UCLG – MEWA üyesi 55 belediye temsilcileri katılacak.

UCLG – MEWA 35 YILDIR YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÇALIŞIYOR