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Gebze Belediyeler Birliği Bölge Basınını Ağırladı

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, birlik üyesi ilçe belediye başkanlarıyla birlikte, Kocaeli ve Gebze basınının temsilcilerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Eskihisar Güzide Yeşilvadi Balık Restoran’ında düzenlenen programda ağırladı.

Gebze Belediyeler Birliği Bölge Basınını Ağırladı

11 Ocak 2023 Çarşamba 15:53


Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölge basınının temsilcilerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ağırladı. Birlik başkanları Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın da katıldığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı, Gebze Belediyesi’nin Eskihisar’daki yeni tesisi Güzide Yeşilvadi Balık Restoran’ında gerçekleştirildi. 

GENİŞ KATILIM 

Basın camiasının çatı kuruluşlarının temsilcileri Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Oğuz, TGF Başkan Yardımcısı Levent Altun’un yanı sıra Kocaeli ve Gebze’deki internet, yazılı ve görsel basın kuruluşlarının temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen programın ev sahibi GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz selamlama konuşmasına tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek başladı. 

SAHANIN GERÇEK KAHRAMANLARI 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz konuşmasında, “Davete icabet edip geldiğiniz için hepinize Gebze Belediyeler Birliğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Olaylarla, hadiselerle yüzleşen doğru haberi bizlere aktarmak için uğraşan sahanın gerçek kahramanları siz değerli basın mensubu kardeşimize şükranlarımızı sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bugün hizmete aldığımız bu Güzide mekanda sizleri ağırlamanın da kıvancını yaşamaktayız. Ülkemizdeki demokratik hayatın sağlıklı bir şekilde yürümesinde önemli bir aktör olan siz gazeteci kardeşlerimiz bizim için her zaman kıymetlisiniz. 

BİRLİK BAŞKANLARI: 10 OCAK KUTLU OLSUN 

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün ardından haziruna hitap eden birlik üyesi ilçe belediye başkanları ve KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti. Konuşmaların ve yemeğin ardından GBB Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve birlik üyesi belediye başkanları tarafından basın mensuplarına hediye takdiminde bulundu. Program, hatıra fotoğraflarının çekiminin ardından sona erdi.  






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