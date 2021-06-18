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GEBZE BELEDİYESİ Akıllı Şehirler Fuarı’nda

8. Uluslar arası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, e-belediye hizmetlerinin tanıtıldığı Gebze Belediyesi standında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ağırladı

GEBZE BELEDİYESİ Akıllı Şehirler Fuarı'nda

18 Haziran 2021 Cuma 14:47


Gebze Belediyesi, akıllı şehirler fuarına katıldı. Gebze Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen 8. Uluslar arası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda stant açtı.  Gebze Belediyesi tarafından vatandaşlara sunulan; sürdürülebilir belediyecilik faaliyetleri ve e-belediye hizmetlerinin tanıtıldığı fuarda açılan standa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer katılımcı protokol üyelerini ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kongrenin açılışında da bir konuşma gerçekleştirdi.

DİJİTAL ÇAĞA UYGUN HİZMETLER

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer illerden gelen belediye başkanlarının katılımıyla düzenlen fuarın açılışında bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dijital dönüşüm çağına uygun olarak hazırlanan e-belediye çalışmalarına önem ve hız verdiklerini dile getirdi.

E-BELEDİYE HİZMETLERİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özellikle pandemiyle mücadele edilen dönemde Gebzelilerin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmalarına imkan sağlayacak; e-dilekçe, çözüm masası,  e-işyeri ruhsat başvuru, e-beyan bildirme başvuru, e-imar durumu, e-rayiç talep formu, e-asansör tescil, e-mesleki yeterlilik kursu başvuru gibi bir çok hizmeti kullanıma sunduklarını dile getirdi.  


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