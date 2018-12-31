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Geleceğin Mühendisleri Bilim Merkezi’nde Yetişiyor!

Saat Kulesi, Yeni Cuma Camii ve Fevziye Camii, Kocaeli Bilim Merkezi’nde dijital ortamda modellendi. ’3 Boyutlu’’ baskıları alınan sembol yapılar gerçeklerini aratmadı.

Geleceğin Mühendisleri Bilim Merkezi'nde Yetişiyor!

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:59

Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan başarılı öğrenci Yavuz Selim Kapsız, bilim merkezi eğitmenleriyle birlikte Kocaeli’nde daha önce örneği olmayan bir çalışmaya imza attı.

Gerçekleştirilen çalışmada ilk aşamada Kocaeli İzmit ilçesinin sembol yapılarından olan Saat Kulesi, Yeni Cuma Camii ve Fevziye Camii’nin dijital ortamda modellemesi yapılarak çizimleri tamamlandı. Çizimleri tamamlanan modellemelerin ‘’3 Boyutlu’’ yazıcılardan baskıları alındı. Daha önce Kocaeli’nin sembol yapıları için böyle bir tasarım çalışmasının yapılmaması gerçekleştirilen çalışmayı daha da değerli kılarken, ‘’3 Boyutlu’’ baskıları alınan yapıların tüm detayları en ince ayrıntılarına kadar ele alındı, objeler gerçeklerini aratmadı.

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Yavuz Selim Kapsız, Kocaeli Bilim Merkezi eğitim programlarının bu tip çalışmaları gerçekleştirmek için büyük fırsatlar sunduğunu, herkesin ücretsiz olarak verilen Mucit Dünyası eğitimlerinden faydalanması gerektiğini söyledi. Şu anda üniversiteye hazırlandığını ve yazılım mühendislik okumak istediğini belirten yetenekli öğrenci, bilim merkezinin insanların ufkunu genişlettiğine inandığını söyledi.


7 YAŞ VE ÜZERİ HERKES KAYIT YAPABİLİYOR

Kocaeli Bilim Merkezi’nin gerçekleştirdiği Sanayi 4.0 Mucit Dünyası eğitimlerine 7 yaş ve üzerindeki herkes katılım sağlayabiliyor. Eğitim programları www.kocaelibilimmerkezi.com adresi ve sosyal medya hesaplarında duyuruluyor ve online olarak kayıt gerçekleştiriliyor.

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