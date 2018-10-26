GTÜ'lü öğrenciler hoşgeldin yemeğinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen ve bu yılda Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde Öğrenim Gören 106 Ülkeden 1800 Yabancı Öğrenci İçin Düzenlenen “Uluslararası Öğrencilere Hoş Geldiniz Yemeği” Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Katılımlarıyla Gerçekleştirildi.

Antikkapı Restaurantta düzenlenen yemeğe; Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri; Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Emine Zeybek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve çok sayıda yabancı öğrenci katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada; “Öncelikle ülkemizi ve Kocaeli’ni eğitim için seçen dünyanın her yerinden gelen sevgili öğrenci kardeşlerimize hoş geldiniz diyor ve ülkemize, Kocaeli’ne güvendikleri için teşekkür ediyorum. Sizler elbette farklı alanlarda çalışarak ülkelerinizin gelişimine katkı sağlamak istiyorsunuz. Türkiyemiz, Kocaelimiz ve üniversitelerimiz bu anlamda sizler için doğru bir seçim olmuş.



Gebze’de bir teknoloji bankası kurduk. Çünkü Kocaeli sanayi, bilim ve teknolojinin merkezi olmuştur, gurur duyuyoruz. Burada geliştirilmiş teknolojiler en az gelişmiş ülkelere transfer edilecek ve o ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bugün biz bunları yapmaya çalışıyoruz ama yarın sizler daha fazlasını yapacaksınız. Sizlerin daha büyük hayalleri ve vizyonları var onun için burada eğitim görüyorsunuz. dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise yaptığı konuşmada; “Kocaeli Sanayi kenti olarak bilinir ama aynı zamanda bir eğitim kentidir. Kocaeli Üniversitemiz ve Gebze Teknik Üniversitemizde toplamda 95 bine yakın öğrencimiz var ve bugünde burada bulunan öğrencimiz yaklaşık olarak 1600 yabancı öğrenciyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda eğitim kurumlarına sahip bir kenttir. Böylesine önemli bir kentte eğitim gören öğrencilerimiz sadece bilgi yönüyle değil, sosyal ve diğer yönlerle kendilerini geliştirebilecekleri bir ortama sahipler. Bu anlamda Kocaeli’yi tercih eden ve burada üniversite okumak isteyen yabancı öğrencilerimiz için de Kocaeli’nin güzel bir tercih olduğunu düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Farklı ülkelerden, farklı kültürden insanların bir arada bulunarak bu kültürleri paylaşmaları, birbirlerine karşı eğer varsa ön yargıları bakımından da bu birliktelik büyük önem taşıyor. Bu yönüyle Kocaeli’de onlara en güzel şekilde ev sahipliği yapabilme adına başta üniversitelerimiz olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu organizasyonlar düzenleniyor. Ben burayı tercih edip gelen bütün yabancı öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de Türkiye’yi unutmayacaklarını, Türkiye’nin gönül dostu olacaklarını diliyorum.” diyen Sayın Valimiz organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler günün anısına Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ülkelerine ait yöresel kıyafetleri takdim ettiler.