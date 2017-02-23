Güzeloğlu'ndan Ziyaret!

Ziyarette; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Sayın Ayşe Güzeloğlu’na Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan eşlik ettiler.

Ziyaret sırasında şehit ailemizin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu; “15 Temmuz gecesi aziz milletimiz dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla, göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ederek, demokrasisine sahip çıkmış ve tarihe ismini yazdırmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren Aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, Ruhları şad olsun.” diyen Sayın Valimiz, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.

Aziz Şehidimiz Ömercan Açıkgöz’ün babası Fahrettin Açıkgöz ile annesi Nebiye Açıkgöz, hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize ve hanımefendiye teşekkür ediyoruz diyerek, ziyaretten duydukları memnuniyetini belirttiler.