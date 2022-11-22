Hamza Şayir, projelerini bir bir hayata geçiriyor.

Dilovası Belediyesi’nde açılış heyecanı yaşanıyor. Dilovası Belediyesi tarafından Tavşancıl’a yapılan Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Seyir Terası ve Çocuk Parkı 25 Kasım Cuma günü saat 16.00'da törenle hizmete açılıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİ'NDE VERİLEN SÖZLER BİR BİR HAYAT BULUYOR!

Başkan Şayir'in seçim Beyannamesi'nde taahhüt ettiği Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Çocuk Parkı sözü ve beyanname dışı yapılan Seyir Terası projelerini içerisinde barındıran tesis görkemli bir tören ile hizmete açılacak.

ANKARA ZİYARETLERİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sık sık gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Başkan Şayir'in geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşmesi sonrası Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile yapımına başlanan dört proje, protokolün katılımı ile kapılarını vatandaşların hizmetine aralıyor.

TÜRK HAMAMI VE SAUNA DA VAR

Açılışı yapılacak olan Tavşancıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; 4308 m2 alan üzerine 315 m2 kapalı havuz ile birlikte içerisinde hamam ve sauna hizmeti de yer alacak.

AYNI YERLEŞKEDE KÖY ÇOCUK PROJESİ DE HAYAT BULUYOR

Başkan Şayir’in talimatı ile havuzun üst katında 1000 m2'lik bir alanda seçim beyannamesinde sözü verilen Köy Çocuk Projesi de hayat bulacak.

İçerisinde onlarca oyuncağın yer alacağı alanda çocuklar gönüllerince eğlenecek. Yine alan içerisinde yer alan müzik odalarında gençler, hocalar eşliğinde müzik eğitimleri alabilecek.

SEYİR TERASI MAHALLE HALKININ UĞRAK MEKANI OLACAK

Yine; tesisin yanında yer alacak olan Seyir Terası, mahalle halkının uğrak noktalarından biri olurken, ilçe halkı muhteşem bir dinlenme alanına kavuşmuş olacak.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN AÇILIŞA DAVET

Tesisin kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Şayir, “Tavşancılımızda 4 projemizi aynı anda hizmete açıyoruz. Hükümetimizin de desteği ile geçtiğimiz yıl temelini attığımız Tavşancıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuzun projesini geliştirerek bitirdik. İçerisinde çocuklarımızın eğitimlerine ve sosyal aktivitelerine katkı sunacak müzik ve oyun odalarının da içinde bulunduğu Köy Çocuk projesi, çocuk parkı ve muhteşem manzaralı Seyir Terası kafe ile projemizi nihayete ulaştırdık. "Yükselen Şehir Dilovası” sloganımızla hizmetlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Cuma günü 16.00’da gerçekleşecek açılışımıza tüm halkımızı bekliyorum” dedi.







