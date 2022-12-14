Hem seçilecek, hem sevilecek aday gerek”



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarını sosyal medya hesabından “Herkes kazanacak olan adayı konuşuyor, ben kaybedecek adaya sesleniyorum” başlığıyla paylaşan BTP lideri, “Bence Türkiye'nin ihtiyacı olan şey seçilecek aday değil sevilecek aday. Muhalefetin dikkat etmesi gereken unsur bu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı olduktan sonra da sevilecek bir kimse olması gerekiyor” dedi.



Kaybeden neden kaybedecek?



Türkiye’nin yakın zamanda sandık başına gideceğini ifade eden Hüseyin Baş, “Kazanana lafım yok, kaybeden niye kaybedecek?” diye sordu ve şöyle devam etti; “Bunu aslında sorgulayıp, önümüzde koyduğumuzda kaybedenin de kazanabileceği ortamı oluşturmuş olabiliriz. O kaybeden şundan kaybedecek; vatandaşa kulak vermemiş olacak, toplumun ahvalini fark etmemiş olacak, kendi iç düşüncelerini herkesin düşüncesiymiş gibi algılayıp herkese onu dayatmaya çalışmış olacak ama insanlar O'ndan çok kopuk kalmış olacak. Toplumun bir bölümünü dışlamış olacak. Kaybın sebebi toplumdan kopmak olacak. O kaybın sebebi insanları dinlememiş olmak olacak. O kaybın sebebi ideoloji uğruna Türkiye'de demokrasiyi yaşatmamış olmak olacak. Sandığı garanti görecek, cepte görecek, ‘seçmen illa bana oy verecek’ diye düşünecek ama bunların hepsinde yanılacak. O kaybın yüzlerce sebebi olacak ama temel sebepleri bunlar olacak.”



Hem seçilecek hem sevilecek



Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden adayın neden başarısız olmuş olacağını bu şekilde ifade eden BTP lideri, “O yüzden Türkiye'ye seçilecek adayın yanına sevilecek aday koymak zorundayız. O aday hem seçilecek hem sevilecek, bu kim olursa olsun. Biri sevinirken biri üzülecek ama üzülen az önce söylediğim sebeplerden dolayı üzülecek” dedi