GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hizmetler Tek 'Tık' İle Vatandaşın Elinin Altında

Gebze Belediyesi, geliştirdiği e-belediyecilik faaliyetleri ile vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Hizmetler Tek 'Tık' İle Vatandaşın Elinin Altında

01 Kasım 2023 Çarşamba 11:41

Gebze Belediyesi, vergi işlemlerinden iletişim merkezine, başvuru hizmetlerinden imar yönetim sistemine kadar pek çok farklı işlemin tek 'tık' ile çözümlendiği dijital belediyecilik anlayışında bir ilke imza attı. E-belediye sekmesinde vatandaşlara dijital hizmetlerin kolaylığını sunan Gebze Belediyesi, bu çerçevede Türkiye'de ilk defa uygulanan Tapu Kadastro Müdürlüğü Rayiç Sorgulama Sistemi’ni hayata geçirdi. Bu uygulamayla birlikte fiziki başvuruların oluşturduğu zaman kaybını ve kağıt israfının da önüne geçiliyor. 
 Vergi borç ödeme, çevre temizlik e-beyan bildirimi, mesken e-beyan bildirimi, arsa e-beyan bildirimi, ilan ve reklam e-beyan bildirimi, arazi e-beyan bildirimi, işyeri e-beyan bildirimi ve e-beyan bildirim takibi gibi işlemlerin çözümlenmesinde vatandaşların belediye binasına gelme zorunluluklarının da ortadan kalktığı uygulamayla kullanıcılarına interaktif hizmet sunan Gebze Belediyesi ayrıca dijital imar yönetim sistemiyle; mimari onay başvurusu, elektrik proje onay başvurusu, zemin etüt onay başvurusu, yapı aplikasyon projesi başvurusu, kat mülkiyeti projesi onay başvurusu, başvuru takibi, mekanik proje onay başvurusu, asansör avan projesi onay başvurusu, plankote başvurusu, emsal krokisi belge başvurusu, statik proje onay başvurusu, zemin durum belgesi başvurusu, asansör tescil başvurusu, yapı ruhsat başvurusu ve imar durum başvurularını dijital ortamda hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor. 
  Bunların yanı sıra vatandaşlar e-belediye uygulamasıyla atık toplama noktaları ile ellerinde bulunan ambalaj, cam, tekstil, mobil AGM gibi atıklarını teslim edeceklerini noktalarını öğrenebilirken, bilgilendirme hizmetleri ile acil toplanma alanları, askıya çıkan imar planları, arsa metrekare birim değeri sorgulama, imar durumu, imar planları, kent rehberi, mezarlık bilgi sistemi, nikah randevu sistemi, nöbetçi eczane, vefat eden bilgilerine de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Vatandaşlar evcil hayvan sahiplenme işlemlerini de uygulama üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar. 
 
                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM - I BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM - I
Derince Kafilesi Kutsal Topraklardan Döndü Derince Kafilesi Kutsal Topraklardan Döndü
KOTO’dan komitelere özel İŞKUR ve KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri KOTO’dan komitelere özel İŞKUR ve KOSGEB Destekleri...
Milli Mücadelenin Karargâhı Kocaeli Ansiklopedisinde Milli Mücadelenin Karargâhı Kocaeli Ansiklopedisinde
Yeşilova'da Gençlere Yeni Merkez Yeşilova'da Gençlere Yeni Merkez
Çayırova Zabıtası başıboş atı yakalayıp Tekirdağ’a gönderdi Çayırova Zabıtası başıboş atı yakalayıp Tekirdağ’a...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM -...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 01 Kasım 2023 tarihli makalesini...

Haberi Oku