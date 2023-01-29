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Hollandalı öğrenci Türk mutfağını Kocaeli'de öğrendi

Ulusal Staj Programı çerçevesinde Kocaeli'yi tercih eden Hollandalı öğrenci, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Antikkapı'da öğrendi.

Hollandalı öğrenci Türk mutfağını Kocaeli'de öğrendi

29 Ocak 2023 Pazar 16:47

  Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine imkan sağlayan Ulusal Staj Programı, Hollandalı öğrenciye Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollandalı öğrenci Tessa Waard, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.ye bağlı Maide Kafe ve Restoranda Türk mutfağının önemli yemeklerini öğrendi. Antikkapı'nın şefleri tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Hollandalı öğrenciye öğretildi. Hollandalı öğrenci Waard, Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi. 
  Staj imkanı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Tessa Waard, "Türk mutfağını seviyorum. Buranın mutfağı ve şefleri çok iyi. Türk mutfağını öğrenip, kendi ülkeme taşımak istiyorum. Bunun için burayı tercih ettim" dedi. 
 


İHA
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