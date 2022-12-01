GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis toplantısı yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi, yeni dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi meclis toplantısı yapıldı

01 Aralık 2022 Perşembe 21:25

Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin stratejik konuma sahip olduğunu, yalnızca "sanayi şehri" olmadığını, aynı zamanda bilim, teknoloji, ticaret, bilişim ve inovasyon şehri olduğunu söyledi.
Daha sistematik yol haritası çizilmesi gerektiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Tüm paydaşlar bir araya gelerek yeni baştan bir vizyon belgesi ortaya koymalı, ortak bir yol haritası çizmeliyiz. Denizde ne zaman yükselmişsek devletimiz güçlenmiş, denizlerde zayıfladıkça üzülmüşüz. Denizlerde başarılı olmak sizlerin elinde. Potansiyel olarak güçlüyüz. Dün büyüktük, bugün de büyük olacağız. Ben inanıyorum başarılı olacağız."
İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de ihracata ilişkin rakamsal verileri paylaştı.
Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ise denizcilik sektöründe iş yapabilmek için sanayiye, ticaret ve üretime ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Vali Yavuz ile katılımcılar, şube binasında açılan sanatçı Güvenç Taşer'e ait "Hat ve Resim Sergisi"ni de gezdi.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İMEAK
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini...
Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli atıldı Gebze Sebze ve Meyve Hali’nin temeli atıldı
AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ AGD ÖĞRETMENLER İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin İsteği Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ dan Gebze Yörüklerinin...
Başkan Büyükakın: Hedefimiz Yeni Türkiye Yüzyılına hazırlanmaktır Başkan Büyükakın: Hedefimiz Yeni Türkiye Yüzyılına...
Başkan Bıyık, Darıcalı Hacıları Ağırladı Başkan Bıyık, Darıcalı Hacıları Ağırladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun...
Marmara Denizi'nde sezonun ilk 3 ayında bol miktarda avlanan palamudun yerine tezgahları çinekop süslemeye...

Haberi Oku