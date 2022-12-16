Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandıKocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 16 Aralık 2022 Cuma 14:18 Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 31 gümrük kaçağı cep telefonu, tabanca, 103 fişek, şarjör, IMEI kopyalamada kullanılan 3 hard disk, 3 flash bellek ile 2 SIM kart bulundu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş