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Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16 Aralık 2022 Cuma 14:18

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürünler bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 31 gümrük kaçağı cep telefonu, tabanca, 103 fişek, şarjör, IMEI kopyalamada kullanılan 3 hard disk, 3 flash bellek ile 2 SIM kart bulundu.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


AA
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