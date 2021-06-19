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Kanal 7 TV’de Gebze ve Dilovası Tanıtılacak

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Kanal 7 TV'de Gebze ve Dilovası Tanıtılacak

19 Haziran 2021 Cumartesi 15:33

 Gündüz Gece programında, Gebze’nin tanıtılacağı programa gazeteci ve belgeselci olarak destek olup rehberlik yaptık.

Cumartesi günü saat 11:20’de yayınlanacak programın tanıtım fragmanı linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://youtu.be/Jw80JlrsEn8

Gebze Gazetesi’nde Yayınlanan Haber

KANAL 7 televizyonunun sevilen programlarından Gündüz Gece programı için Gebze, Darıca ve Dilovası bölgelerinde çekimler yapıldı. Program çekimine gazeteci ve belgeselci olarak İsmail Kahraman da katkı sundu.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=37495

KANAL 7 televizyonunun sevilen programlarından Gündüz Gece programı için Gebze, Darıca ve Dilovası bölgelerinde çekimler yapıldı. Program çekimine gazeteci ve belgeselci olarak İsmail Kahraman da katkı sundu. Zeynep Tor'un yapımcılığını üstlendiği, sanatçı Kürşat Taner Biçici'nin sunuculuğunu yaptığı programda, İsmail Kahraman gazeteci ve belgeselci olarak bölge tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Programın ilk bölümünde Gebze Ticaret Odası'nın uzun süre mücadele ederek coğrafi işaretini aldığı Bayram Çöreği ile ilgili geniş bir bölüm yayınlanacak. 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 11.20'de yayınlanacak programda Dilovası Demirciler Köyü’nde bölgemizin yemek kültürü de tanıtılacak.

***

Baba Ocağı ve Babalar Günü

Babalar Günü’nü kutlarken, baba vasiyeti ve nasihatini unutmuyorum…

Korona vebası salgınına rağmen geçtiğimiz günlerde baba memleketimi ziyaret etme fırsatım oldu.

Ata, dede mezarlarının bulunduğu mezarlıkta Fatiha okuyup, baba ocağını ziyaret edip, Sılayı Rahim yaptım.

Dünyanın birçok ülkesinde haziran ayının 3. pazar günü Babalar Günü olarak kutlanıyor.  Baba ve annelere bir gün değil 365 gün bile az, bizim kültürümüzde baba ve annelere büyük değer verilmekte. Kur’an’da anne ve babaya öf demek bile yasaklamakta.

Ben Babalar Günü’nü, daha önce baba memleketim Giresun’un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi Bayramoğlu nahiyesinde baba ocağını ziyaret ederek kutladım.

Babalar Günü’nü, babam merhum Mustafa, annem merhum Emine ve benim okumama vesile olan ana vekilim merhum Kandaz Kızı Fadime Halamla geçirdiğimiz o güzel günleri düşünerek, babalar günü öncesinde geçtiğimiz haftalarda kutladım.

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Karadeniz’i vatan yapan Oğuz Türklerinin Çepni Boyu Hacı Emir Bayramlıbeyliği ile ilgili  www.devrialem.tv  olarak araştırmalar yapıp, Doğu Karadeniz’in vatan olmasında büyük rolü olan dünya markası Türk Fındığı ile ilgili  www.iktav.com  olarak tarih ve kültür araştırmaları yapıp, daha önce belgesel çekimleri yapmıştım. Haziran ayı başında Vatan ve Orman belgeseli çekimleri için Ordu ve Giresun bölgesindeydim.

Geçtiğimiz yıl 100 yaşında vefat eden, hayatının son günlerinde bile evlatlarını düşünen, kardeşler olarak birlik ve beraberlik içinde olmamızı isteyen, köy ve yayladaki evlerimizin her yıl ocaklarını tüttürüp baba ve dede yadigarı fındık bahçelerine bakmamızı, fındık ocaklarını kurutmamamızı vasiyet eden Şerefoğlu Sarıkamış Gazisi Mustafa kızı anam Emine’nin kucağını unutmuyorum. Memleket dediğim köyümde baba, ana ve hala ile geçen o güzel çocukluk yıllarını düşünüyorum.

Ata, dede mezarlarını ziyaret edip köy ve yayladaki mezarları başında Fatiha okumak çok güzel bir duygu.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1106&t=makale

Baba Vasiyeti ve Nasihati

13 yaşına kadar birlikte çocukluk yıllarımı geçirdiğim okumak üzere köyden ayrılsam da her yıl eğitim gördüğüm büyük şehirlerden köye gelip hasret giderdiğim, büyük dedem Kandaz Hasan Ağa ve Küçük dedem Birinci Dünya Harbi Şehidi İbrahim’in diktiği fındık bahçelerinde babam, anam ve halam fındık toplarken onlardan öğrendiğim bilgileri, okumamı, yapıcı olup yıkıcı olmamamı isteyip vasiyet etmeleri halen kulaklarımda çınlıyor.

Halasız geçen 24 ve babasız geçen 12 ve anasız geçen 2 yılın ardından duygu dolu anlar yaşıyorum.

Babalar Günü’nü bir gün değil, yılın 365 gününü babalar günü olarak kabul edip, 3 evlat sahibi bir baba ve 2 torun sahibi dede olarak tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum.

Hayatta olan babalara hayırlı sağlıklı günler diliyorum, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, ruhlarına Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha…

***

Vefalı Arkadaş Ziyareti

Devri Alem Belgesel Programı ve İKTAV Kütüphanemize Karabük Safranbolu’dan önemli bir ziyaretçimiz geldi.

Uydudan dünyaya yayın yapan Karabük Bizim Radyo ve TV’nin sahibi Osman Çetinkaya Gebze’de www.iktav.com İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizi ve Devri Alem Belgesel Program merkezimizi ziyaret ederek, bizlerle program çekimi yaptı.

20 yıldan beri dostluk ve arkadaşlığımız devam eden, uzun süredir Devri Alem Belgesel TV Programlarımızın da yayınlandığın BRTV televizyonu sahiplerinden Osman Çetinkaya meslektaşıma nazik ziyareti için çok teşekkür eder, başarılar dilerim.

https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2018811868273410/?d=n

BRTV’nin sahibi Osman Çetinkaya’nın ziyareti ile ilgili yaptığımız canlı yayın.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/2018336911654239/?d=n

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