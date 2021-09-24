KARTEPE’NİN SOKAK HAYVANLARI RAHATA KAVUŞUYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın önemle üzerinde durduğu sokak hayvanları ile ilgili projesi “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi” bitme noktasına geldi. Karatepe Mahallesi Atla Terapi Merkezi yanında hizmet verecek olan rehabilitasyon merkezi çevre düzenlemesi sonrasında hizmete sunulacak.

4 BİN METRE KAREDE HİZMET VERECEK

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 4000 metre kare alanda hizmet verecek. Merkezde 150 m² hizmet binası, 80 ve 60 m² lik toplamda 140 m² iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde 1 adet Post operatif alan,1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 m²’lik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 m²’lik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

MODERN TESİS

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepe’de yaşayan her can kıymetlidir. Sokak hayvanlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için ekiplerimizle birlikte bu merkezi hizmete sunuyoruz. Sokak hayvanlarımıza sağlıklı ve konforlu bir standart sağlayacağız. Bu merkez sadece rehabilitasyon hizmeti vermeyecek. Evsiz hayvanlar için ev bulmaya çalışmak ve kayıp evcil hayvanları sahipleriyle yeniden bir araya getirmek amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.