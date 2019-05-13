Kaza Sonrası Kavgayı Polisler Ayırdı

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, 41 P 4767 plakalı servis minibüsün sürücüsünün park ederek fırına gitmesini fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi araca binerek çalıştırdı.



Aracı hareket ettirdiği sırada önde park etmiş olan motosikleti altına alan ismi öğrenilemeyen kişi, vatandaşların da devreye girmesiyle minibüsten inerek olay yerinden kaçtı.



Bu arada minibüs, motosiklet ve 2 özel otomobile vurarak durabildi.



Kazanın ardından taraflar arasında çıkan kavgayı, vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.