KESOB’un yeni yerinde işlem tamam

Büyükşehir tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için Kadıköy Katlı Otoparkında yapılan yeni yerde çalışmalar tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) için Kadıköy Katlı Otoparkında yapılan çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışma ile oda birlikleri ir araya gelirken, daha modern idari ofislere kavuştu.





3.550 METREKARELİK KAPALI ALAN

Proje kapsamında 3 bin 550 metrekarelik kapalı alanda 24 adet ofis, 1 adet başkan odası, 1 adet sekretarya, 2 adet başkan yardımcısı odası, 1 adet çok amaçlı salon, yemekhane, sicil bekleme, toplantı ve arşiv bölümleri bulunacak.





EN KULLANIŞLI VE EKONOMİK ŞEKİLDE

Yapının en kullanışlı ve ekonomik şekilde oluşturulması için her şey düşünüldü. Binanın içeresindeki alçıpan bölmeler inşa edildi. Duvarlar ise alçı sıva 2 kat su bazlı yarımat boya ile boyandı. Tavan taşyünü asma tavan, ıslak hacimler metal asma tavan, zemin 60x60 sırlı kaymaz seramik olarak yapıldı. Binanın iç oda kapıları alüminyum kasa, laminant kaplamalı ahşap kanat olarak imal edildi.







