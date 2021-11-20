Kıbrıs Türk Devleti’nin Kuruluşu Kutlanırken

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili kutlamaların devam ettiği bu hafta, bugün Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anmak istiyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili kutlamaların devam ettiği bu hafta, bugün Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan şehitlerimizi rahmet ve şükranla anmak istiyorum.

Acı ama bir gerçeği burada dile getirmek istiyorum, bugün KKTC’de şehitlikler çoktan unutulmuş. Barış harekatının yapıldığı Girne’deki koya, kumarların oynandığı lüks oteller yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’a giden birçok insanın, şehitlikleri ziyaret etmeden Türkiye’ye dönmeleri hem üzücü ve hem de düşündürücü.

İşin en acı olanı KKTC gençliği milli ve manevi tarih bilincinden uzak olduğu için Türkiye’ye çok kızgın. Tepkili bu acı gerçekleri gazeteci ve belgeselci olarak KKTC’ye her gittiğimde gördüm ve yaşadım.

Bugün sizlerle KKTC’de daha önce yaptığım bir araştırmayı paylaşmak istiyorum.

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KKTC Şehitlerine Rahmet Diliyorum

Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanları rahmet ve şükranla andık.

Kıbrıs’ta belgesel çekimlerimiz devam ediyor. 500’e yakın Mehmetçiğin şehit olduğu Girne Beşparmak Dağları’ndaki savaşın izleri her geçen gün yok olurken şehitliklerin unutulmaya yüz tutması insanı üzüyor.

Mehmetçiğin kanı ile destan yazdığı Girne sahillerinde, çıkarmanın yapıldığı yerlere plajlar ve lüks oteller yapılmış.

Beşparmak Dağlarının ortasında en çok şehidin bulunduğu Boğaz Köy şehitliği, Yunanlı silah kaçakçısı terörist Pavolu Palledes’in Mavi Köşk’ü kadar ilgi ve ziyaretçi çekmiyor.

On binlerce Osmanlı şehidinin mezarının bulunduğu Girne’deki tarihi mezarlık, Girne Belediyesi tarafından sökülüp, otopark yapılmış. Bir kısmı da içkilerin içildiği park haline getirilmiş. Türkiye Devletinin cami yapma teklifi belediye tarafından geri çevrilmiş.

Kıbrıs gençliği, Barış Harekâtı ve Rum zulmünü çoktan unutmuş.

Devri Alem Belgesel Programı olarak, Kıbrıs Barış Harekatının geçtiği bölgeler ve şehitlikleri ziyaret ederek, belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

Sizleri Kıbrıs Beşparmak Dağları’ndan tüm şehitlerimizin ruhu için Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha…

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KKTC’de Gazetecilik Anılarım ve Gebze ile Lefkoşa Değirmenlik’in Kardeş Şehir Olması

Bugün KKTC’ye ilk gittiğim günleri ve son dönemde yaşananları paylaşmak isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde 15 Kasım 2020 günü çok önemli. KKTC tarihinde yepyeni bir sayfa açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile 46 yıldır kapalı bölge olan Maraş’a gidip basın toplantısı düzenlemeleri, her bakımdan çok önemli ve anlamlı.

Bizler gibi KKTC’nin geçmişini bilen, yaşları 60’a gelmişler, Kıbrıs Zaferi heyecanlı ile büyüyenler, asırlardan beri Kıbrıs üzerinde oynanan oyunları ve Kıbrıs’ın Türk İslam tarihi açısından önemini çok iyi bilir. Keşke bugünkü gençliğimiz, Kıbrıs gerçeğini çok iyi bilebilseler, tarih bilincine sahip olsalar.

Kıbrıs ile ilgili gençlik anılarımı daha önceki yazılarımda paylaştım.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ziyaret ettiği KKTC’nin kapalı Maraş bölgesine ilk kez 1995 yılında gitmiştim. Türk Metal Sendikası Gebze Şube Başkanı Mahmut Taşdemir’in sendikanın Girne’deki Mustafa Özbek Oteli’nde üye işçiler için düzenlediği eğitim seminerine gazeteci olarak davet edilerek katılıp, ilk kez Kıbrıs’a gitmiştim.

KKTC ile ilgili o tarihte çok geniş araştırma yapmış, otelde kalan emekli subayların gezi turuna katılarak askeri bölgede kalan Girne’deki Makaryos’un evini gezip, kapalı Maraş’a geçerek, askeri tesislerde öğle yemeği yemiş, hayalet şehir Maraş’ta gördüklerim beni derinden etkilemişti.

KKTC’ye giderken dönemin Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü’yü ziyaret edip, Gebze ile Lefkoşa Değirmenlik beldesinin kardeş şehir olmasını önerip, Ahmet Penbegüllü’nün imzaladığı yazıyı KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a verip Gebze ile Değirmenlik’in kardeş şehir olmasına vesile olmuştum.

Daha sonra birçok kez KKTC’ye gidip konuşmacı olarak panellere katıldım, belgesel çekimleri yaptım. Merhum Erbakan ve Denktaş ile KKTC üzerine söyleşi yaptım. Güney Kıbrıs’a geçip Kıbrıs’ın manevi Fatih’i peygamberimizin Halis’inin türbesinin bulunduğu Larnaka’da belgesel çekimi yapan az sayıdaki Türk gazeteciler arasında yer aldım.

Kıbrıs ile çok yakından ilgilenen ve KKTC konusunda birçok araştırma yazısı yazan ve belgesel çeken bir gazeteci ve belgeselci olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın KKTC Cumhurbaşkanı ile kapalı Maraş’a gidip, basın toplantısı düzenlemeleri, KKTC tarihi açısından çok önemli. Bu önemli olayı Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve Gazete Gebze’de yer alan Belgeselcinin Not Defteri köşemde ayrıntılı olarak paylaşmıştım.

Evet KKTC tarihinde bizim kuşak yaşları Kemal’e gelmişler ve halen her bakımdan gençler birçok olaya canlı şahitlik yaptık. 15 Kasım 2020 önemli bir gün olarak tarihe geçti, bu tarihi güne bizde gazeteci ve belgeselci olarak canlı şahitlik yaparak, makale yazdık. Bakalım önümüzdeki günlerde neler görüp neler yaşayacağız.