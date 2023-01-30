Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 162 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 162 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 23-29 Ocak tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 162 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 17’si tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 127 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 25 kilo 432 gram skunk, 205 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 189 gram metamfetamin, 6 kilo 127 gram esrar, 6 gram eroin, 187 sentetik ecza, bin 205 TL para ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

İHA