Kimsesiz Değiliz, Biz “Geniş Aileyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyes,i kente değer katan projelerin yanı sıra yaptığı sosyal projeler ile devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Geniş Ailem” projesi ile kimsesiz vatandaşlara resmi işlerinde refakat hizmeti veriliyor.



BARINMA MERKEZİNE TAŞINDI

İzmit ilçesi Kaynarca Köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mümin Karaaslan’ın evi hasar gördü. Oturamayacak durumda olan ev boşaltıldı. Kalacak yeri ve kimsesi olmayan Mümin Amca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi. “Geniş Ailem” projesi ile Mümin amcaya yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendisini Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir etmeye başladı. Mümin Amca Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne yaptığı prefabrik yardım talebinin onaylanmasıyla beraber yeni evi bitene kadar Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinde misafir edilecek.



TEDAVİ SÜRECİNE EŞLİK EDİLİYOR

Kalp ve Akciğer hastalığı bulunan Mümin Amca, düzenli olarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kontrole gidiyor. Kimsesi bulunmayan Mümin Amca’ya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geniş Ailem” projesiyle yardım ediliyor.



ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

“Geniş Ailem” ekibi Mümin Amca’yı Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezinden alarak hastanedeki resmi işlemlerini hallediyor. Mümin Amca’nın hayatına kolaylık sağlayan proje ile günlük işleri tamamlanıyor ve ekipler tarafından kaldığı yere bırakılıyor. Kendisine verilen hizmetten mutluluk duyduğunu ifade eden Mümin Amca; “Evim hasar görünce Belediye bana sahip çıktı. Prefabrik evim bitene kadar kalacak yerim var. Hastalığım nedeniyle tedavimi ekipler eşliğinde yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.