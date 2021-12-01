Kırım Savaşları’ndan Suriye Antlaşmasına Rusya Gerçeği!

Dünyada ve özellikle bölgemizde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Deyim yerindeyse tarihe canlı şahitlik yapıyor, aradan Yüzlerce yıl geçse de sanki tarih yerinde saymış, tekrar ediyor. Bölgemizde yaşananlar ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlar yüzyıllardır aynı şekilde devam ediyor.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ARASINDA Kİ SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Suriye’de 6 yıldır dünyanın gözü önünde yüzbinlerce insan vahşice katlediliyor. Irak kan gölü. Türkiye üzerinde büyük oyunlar planlanıyor. Dost ve müttefik bildiklerimiz Türkiye’yi arkadan hançerlerken, Türkiye ölüm kalım mücadelesi veriyor. Suriye ve Irak’ta yaşananların hedefinin Türkiye olduğu daha iyi anlaşılıyor.

ABD’nin Irak ve Suriye üzerinde ki oyunları, Türkiye’yi parçalama Planını engellemek için Türkiye, ciddi bir çaba içinde. Rusya ve İran ile Soçi’de yapılan Liderler zirvesi, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bir anda boşa çıkarmak için ABD’ye karşı önemli bir hamle.

Gerçekten ABD, Dünyayı kana bulayıp, çıkarı için herşeyi feda eden bir ülke konumuna geldi. Soçi’de Türkiye-Rusya-İran arasında ki toplantıları, dünyada ki yansımaları ve sonuç bildirgesini dikkatle okuduğumuzda çok önemli gelişmelerin arifesinde olduğumuzu görüyoruz. Temennimiz Suriye’de ve Irak’da akan kanlar dururu, Türkiye’yi bölüp parçalama planları akamete uğrar.

RUSYA’YA NE KADAR GÜVENEBİLİRİZ?

Soçi’de ki 3’lü zirve ile ilgili haber ve yorumları okurken, 12 yıl önce Kırım’da çektiğim Devri Alem Belgesel programının TGRT Belgesel TV’de yayınlanıyordu. 164 yıl önce Kırım’da yaşananalar Avrupa ülkelerine güvenerek Osmanlı’nın Kırım savaşlarına katılması ve Kırım Savaşlarının son anda Fransızların desteğiyle kazanmamız, ardından Osmanlı Maliyesi’nin İngiltere’den borç alarak ilk kez Osmanlı’nın borçlanması, Kırım Savaşlarından 20 yıl sonra 1876’da Osmanlı Rus Savaşlarının patlak vererek, Kırım’ın acısı Rusların kat ve kat çıkarıp, Yeşilköy’e kadar gelmeleri çok önemli olaylar ve bunlar belgelerle belgeselimizde anlatılıyordu. Belgeseli izlerken Soçi’de Ruslarla yaptığımız zirve ve yorumlar kulaklarımda çınlıyor, 164 yıllık geçmiş bir sinema filmi gibi gözümün önünde geçiyordu. Acı ama gerçek…Türkiye dost ve müttefik bildiği ABD, NATO ve Avrupa Ülkeleri tarafından siyasi, ekonomik kıskaca alınırken, Ruslar ve Türkiye’nin ezeli düşmanlarından İran’la aynı masayı paylaşmamız hem düşündürücü hem de geleceğimiz adına kaygı verici. Gerçekten, tarih tekrar ediyor. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar 164 yıl geçse de aynen devam ediyor.

TARİHTEN DERS VE İBRET ALMALIYIZ

12 yıl önce Devri Alem Belgesel programını Kırım’da çekerken Kırım Ukrayna toprağıydı. Belgeselde Kırım’ın tatil kenti Yalta’da ki Livadiye Sarayında da Belgesel çeken ilk Türk belgeselcilerinden birisiydim. Livadiye sarayı İkinci Dünya harbinden sonra İngiliz Başbakanı Churchill, Rus lider Stalin ve ABD Başkanı Roosevelt ‘in bu sarayda toplanıp İkinci Dünya Savaşı’nın galip ülkeleri olarak dünyaya çeki düzen vermiş, dünyayı yeniden şekillendirmişler, Dünya ülkelerini sömürmek için anlaşma yapmışlardır. TGRT’de yayınlanan Programda Livadiye sarayını izlerken Livadiye Sarayı’nın olduğu Yalta ile Suriye görüşmelerinin yapıldığı Soçi arasında ki mesafe çok yakındı. İkisi de Karadeniz’in en güzel tatil kentlerinden birisiydi. Kırım dünyanın gözü önünde Ruslar tarafından yakın diyeceğimiz geçmişte ilhak edilmiş, Kırım’a el konulmuştu. Soçi’de yapılan Suriye’ye barış getirecek toplantı inşallah hedefine ulaşır ve gerçekten Suriye’ye barış getiriri.

3. DÜNYA SAVAŞI’NA DOĞRU

Dünya, ciddi anlamda bir krizin içerisinde. Ekonomik daralma, tıpkı 1. Ve 2.Dünya Savaşlarının arifesinde olduğu gibi ülkeleri kasıp kavuruyor. Yahudi sermayeli silah tüccarları, paradan para kazanan Yahudi Küresel sermaye, 3.Dünya Savaşını çıkarmak için tüm yolları deniyorlar. Kavganın, gerginliğin siyasi ve ekonomik krizlerin temelinde bu yatıyor.

1.Dünya harbine Osmanlı bir oldu bittiyle sokulmuş, 2.5 Milyon metrekarelik Osmanlı coğrafyası lime lime edilip aç kurtlar tarafından adeta parsellenmiş, 4 yıl içerisinde Osmanlı devleti tümüyle çökmüştü. Daha sonra Milli Mücadele ve Kurutuluş savaşıyla 780 bin metrekare yer güçlükle ele geçirilip korunabilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulabilmişti. Osmanlı’yı birinci dünya savaşına sokan Almanya, gücüne güç katmış, İkinci Dünya savaşında parçalanmasına rağmen 1989 yılında İki Almanya birleşmiş, bununla da kalınmayarak büyük bir Avrupa Birliği adı altında Avrupa İmparatorluğu kurmuşlar.