Başkan Karaosmanoğlu, “Koalisyon dönemleri ülkemizin kayıp yıllarıdır”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Yahya Kaptan’da Fırın İşletmesi sahibi Osman Sarı’nın düzenlediği kahvaltılı programda esnaflarla bir araya geldi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ında programda bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi koalisyon dönemlerini bitirecek. Seçim neticelendikten sonra hükümet kurulmuş olacak. 7 Haziran’da koalisyon ihtimalinin risklerini hep birlikte yaşadık. Koalisyon dönemleri ülkemizin kayıp yıllarıdır” dedi.

“KENTİMİZE ÇOK YAKIŞACAK”

Altyapı ve üst yapı noktasında Kocaeli’de çok önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ki tramvay çalışmalarının geldiği son durumu anlattı. Raylı sistemlerin büyüyen şehirlerde olmasının elzem olduğunu ve test sürüşlerini başlattıkları belirten Karaosmanoğlu konuşmasına şu şekilde devam etti: “Tramvay projesini vatandaşlarımıza vaat etmiştik, çok şükür gerçekleştirdik. Mevcut eksiklikleri ve çevre düzenlemeleri giderildikten sonra çok daha güzel olacak ve kentimize yakışacak.”

“RİSKLERDEN KURTULMANIN YOLU SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİDİR”

Esnaflarla olan birlikteliğinde yaklaşan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması üzerinde de değerlendirmeler yapan Karaosmanoğlu, “Güneş motel olayını ibretliktir ve henüz unutmadık. Koalisyon dönemleri yaşamış bizler bir daha o günlerin ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz. İşte bu risklerden kurtulmanın yoluda sistemi değiştirmektir. Bakınız 2004 yılında yerelde çok önemli bir sistem değişikliği gerçekleştirildi. İzmit Büyükşehir Belediyesi’nin sınırları küçük bir alana hitap ederken, bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm il sınırlarından sorumlu hale geldik. İşte bu net bir sistem değişikliğidir. Düşünmenizi istiyorum, büyük altyapıları ve üst yapıları güçsüz yerel yönetimlerin yapması ne kadar mümkün olabilirdi. Çalışanın maaşını veremeyen bir belediye nasıl hizmet üretecekti” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Mazeret üretmeden hizmetlerimizi gerçekleştirdiklerini de söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi inşallah 16 Nisan’da halkımız tarafından onaylanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kardeşlerimizde sandıkları “EVET” ile taçlandıracaklardır. Şunu da belirtmek istiyorum gençliğimize bizler güveniyoruz. Herkesin güvenmesini de istiyoruz. Onlar geleceğimiz ve kalkınmış ülkemizin en büyük gücü olacaklar. Bundan dolayı 18-25 yaş aralığında ki gençlerimize seçilme hakkı tanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik karşılıklı görüş alışverişinin yapılmasıyla tamamlandı.