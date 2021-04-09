Kocaeli UKOME’de yeni dönem başlıyor! Kocaeli UKOME’de yeni dönem başlıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve PİTON Ar-Ge ve Yazılım Evi tarafından geliştirilen UKOME Yönetim Sistemi, planlama ve koordinasyonunun Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılmasını sağlayacak.

09 Nisan 2021 Cuma 19:04