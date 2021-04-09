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Kocaeli UKOME’de yeni dönem başlıyor!

Kocaeli UKOME’de yeni dönem başlıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve PİTON Ar-Ge ve Yazılım Evi tarafından geliştirilen UKOME Yönetim Sistemi, planlama ve koordinasyonunun Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılmasını sağlayacak.

Kocaeli UKOME'de yeni dönem başlıyor!

09 Nisan 2021 Cuma 19:04

Yerli mühendislik kabiliyeti ile geliştirdiği Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri çözümleri ile yurtiçi ve yurtdışında birçok kamu kurumu ve özel firmaya hizmet sağlayan PİTON Ar-Ge ve Yazılım Evi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin CBS Tabanlı UKOME Bilgi Yönetim Sistemi projesini başarılı şekilde hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UKOME Yönetim Sistemi ile UKOME ve UTDK karar ve envanter süreçlerinin yönetilebilmesini, sorgulanabilmesini ve analiz yapılabilmesini sağlayan web/mobil altyapısına sahip harita tabanlı bir yönetim bilgi sistemine kavuştu. Sistem; veri çoklamasının önüne geçerek kurumun diğer sistemleri (EBYS, Alo 153,..) ile de entegre şekilde çalışacak. Akıllı Ulaşım Strateji ve Eylem Planı’na uygun olarak geliştirilen UKOME Yönetim Sistemi verilerin güvenli şekilde farklı sistemlerle haberleşmesini ve gerektiğinde diğer kurumlarla paylaşılabilmesini de kolaylaştırıyor. Gelişmiş raporlama ve analiz altyapısı sayesinde kurum hafızasını oluşturacak ve tüm süreçler konum bazlı yönetilebilecek. %100 yerli kaynaklarla geliştirilen UKOME Yönetim Sistemi’nin en yeni açık kaynak yazılım teknolojileri ile geliştirilmiş olması sayesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne daha yüksek performans vermesi ve daha uzun ömürlü hizmet sunması bekleniyor. 
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