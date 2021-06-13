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Kocaeli Valisi Yavuz, TÜPRAŞ'ı ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu" TÜPRAŞ'ı ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, TÜPRAŞ'ı ziyaret etti

13 Haziran 2021 Pazar 16:08

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz toplumun her kesimine yönelik ziyaretlerinin yanı sıra iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, odalar ve kurumları da yalnız bırakmıyor.

Vali Yavuz, TÜPRAŞ'ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu tarafından karşılanan Yavuz, fabrikanın üretim faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Yavuz, rafineri bünyesindeki diğer tesisleri de gezerek, kullanılan teknoloji ve üretilen ürünleri yerinde inceledi.

Üretimdeki su ihtiyacını yüzde 97 oranında geri kazanılmış atık sudan karşılayan tesislerde inceleme yapan Vali Yavuz, TÜPRAŞ yetkililerine çevreye karşı sergiledikleri duyarlılık ve ülke ekonomisini geliştirmeye yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.



AA
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