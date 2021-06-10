banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de "Büyükşehir Acil Tamir Takımı" göreve başladı

Büyükakın, A Takımı'nın, muhtarlardan gelen talepleri en kısa sürede çözeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Kocaeli'de

10 Haziran 2021 Perşembe 13:37

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere "Büyükşehir Acil Tamir Takımı (A Takımı)" ekibi kurdu.

Kocaeli Fuarı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptıkları projeleri anlattı.

Acil müdahaleler için A Takımı oluşturduklarını kaydeden Büyükakın, "15 milyon liralık araç gereç ve ekipmanı tedarik ettik. Muhtarlık İşleri Dairemiz, küçük bir Fen İşleri Dairesi gibi olsun istedik. Çok yetenekli bir ekip. Dairelerdeki usta arkadaşlarımızı toplayıp bu ekibe dahil ettik." ifadesini kullandı.

"60 milyon liralık bütçemizi, kırsal alandaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kullanıyoruz. Bu çalışmanın bir benzerini Fen İşleri Dairesi için de yapacağız. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü, yılda ortalama 50 milyon harcıyor belki. Bu dairemiz kendi içinde küçük bakım onarım ekibi kuracak ve şehrin her yerinde yaygınlaşacak. Kırsal alanda muhtarlarımızın talebini yerine getirmek için vazife yapacak. Toplam 50 kişi 28 araçla çalışacak. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın daha mutlu olması adına bu çalışmamızı çok önemsiyorum."

- Ortak kullanım alanlarındaki bakımlar yapılacak

A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştirecek.

Ekipler ayrıca, iş makinesiyle tarla yollarının açılması ve düzenlenmesi, küçük parke ve torba asfalt (soğuk yama asfalt) ile yollarda oluşan çukurların kapatılması hizmeti de verecek.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve muhtarlar katıldı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaMuzaffer BıyıkGebzeKocaeliSeddar YavuzçayırovaBünyamin çiftciTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ FLY BVLOS Teknoloji Şirketi ile Bingöl Üniversitesi Arasında Protokol İmzalandı GTÜ FLY BVLOS Teknoloji Şirketi ile Bingöl Üniversitesi...
Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret Etti Vali Yavuz, Koruma Klor Alkali Fabrikasını Ziyaret...
Vali Seddar Yavuz, Asım Kibar OSB Atıksu Arıtma ve Geri Kazanım Tesislerini Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu Vali Seddar Yavuz, Asım Kibar OSB Atıksu Arıtma...
İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi İl Ormanı Tabiat Parkı yenilendi
Kocaeli'de aspir yağ tesisi kurulacak Kocaeli'de aspir yağ tesisi kurulacak
Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el konuldu Kandıra'da yasak dönemde avlanan 3 ton kalkana el...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GTÜ FLY BVLOS Teknoloji Şirketi ile Bingöl...
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta kurulan FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış Ticaret...

Haberi Oku