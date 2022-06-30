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Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Gürsoy başkanlığında KTO Meclis Üyeleri, Genç ve Kadın Girişimci üyeleri, Komite Üyeleri ve misafirlerinin katılımları ile gerçekleştirdi.

Körfez Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

30 Haziran 2022 Perşembe 17:38


Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gülçan’ın aylık faaliyetleri aktarmasının ardından Meclis toplantısı bilgilendirme sunumları ile devam etti. 


Meclis Başkan Yardımcısı Gürsoy: “Odamız kadın girişimcileri, Körfez Belediyesi, kent konseyi ve halk eğitim merkezinin ortak çalışması ile hayata geçen Kiraz kafe bu ay itibari ile hayata geçti ve kadın girişimcilerimize ciddi katkılar sunacak. Uzun süredir çalışmaları devam eden ve bu sürece büyük katkılar sunan odamız kadın girişimcilerine buradan teşekkür ediyor, başarılarının devamı diliyorum. Yine ay içinde bir verimli ziyaretler gerçekleştiren genç girişimciler icra kurulumuza ve sigortacılık sektörünün sorunları ve geleceği ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere ilçemizde bulunan sigorta acenteleri sahipleri ile bir araya gelen sigortacılık komitesi üyelerimize de buradan özverili çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”


KTO Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nihatcan Kırcı Genç Girişimcilerin aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra KTO üyelerinden Körfez Karton Bardak firmasının sahibi Perihan Öztürk firmasının faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak firmasının tanıtımını gerçekleştirdi. Daha sonra ise AIESEC öğrenci organizasyonundan Nurdan Çandır uluslararası öğrenci değişim ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi vermesi ardından İHH İnsani Yardım Vakfından Mustafa Sinan Akdaş’ın faaliyetleri hakkında bilgi vermesiyle toplantı sonlandı.

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