KOTO Konuklarını Ağırlıyor

Kocaeli iş dünyasının gücüne güç katmak için çalışmalarına devam eden Kocaeli Ticaret Odası, diğer yandan dernek, sivil toplum kuruluşları ve sendikaları ağırlamaya devam ediyor

Kocaeli iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve ticaretlerinin önünde engel teşkil eden sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla çalışmalarına devam eden Kocaeli Ticaret Odası, çeşitli dernek, sivil toplum kuruluşu ve sendikalardan gelen misafirlerini de ağırlamaya devam ediyor.



TÜMSİAD ZİYARETİ



Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Erdoğan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ali Petekçi, Ali Murat Köşeli, Kadir Erenoğlu, Özkan Yalçınkaya, Mehmet Çoşan, Süleyman Öztopuk, Salih Sarıkaya, Ahmet Sağırkaya, Mustafa Sarıyer, Zeki Batu, Göksel Küçükbaş’ın ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kanca da yer aldı.



MÜSİAD ZİYARETİ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi Başkanı Celal Ayvaz, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Sarısüleyman, Uğur Karabıyık ve İsmail Uslu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ı ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu. Ziyarette; KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Mehmet Akif Şen ve Hasan Kanca da bulundu. Başkan Bulut, akabinde MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş'ı ağırladı. Odabaş, Fındık Dünyası isimli projesi ve ürünleriyle ilgili bilgi verdi.



YALOVA VE ANTALYA’DAN MİSAFİRLER



Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, işadamları Kemal Saraçoğlu, Şakir Zengin ve Hicri Uluçay, KOTO Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan’ın da Antalya’dan misafiri vardı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer'in 'hayırlı olsun' dileklerini kabul eden Başkan Doğan’a ev sahipliğinde KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar da eşlik etti.



KOCAELİ OTOGAR DERNEĞİ ZİYARETİ



KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, aynı zamanda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi de olan- Kocaeli Otogar Derneği Başkanı Halil Baylam, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri; Gültekin Büyüksökmen, Abdullah Gürkan, Metin Gürkan ve Gökhan Büyüksökmen’i ağırladı. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen in de yer aldığı ziyarette, çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.



İZGİAD ZİYARETİ



Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, kısa adı İZGİAD olan İzmit Genç İşadamları Derneği'ni ağırladı. İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, geçmiş dönem başkanı aynı zamanda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen, KOTO Basın Danışmanı- İZGİAD geçmiş dönem Başkanı Süleyman Durak, geçmiş dönem başkanı Nurhayat Güldüren, KOTO 3. Meslek Komitesi Başkanı aynı zamanda İZGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Zortaş, KOTO 20. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı aynı zamanda İZGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Eray Bodur, İZGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri; Taner Akkurt, Atay Aydın, Emrullah Yolasığmaz, Fatma Saygılı, Çiğdem Akbaş, Çetin Koşan, Ali Salkım ve Serkan Arı'nın yer aldığı heyet, Başkan Bulut'a, meclis ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kanca da bulundu.



İLİM YAYMA CEMİYETİ ZİYARETİ



İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Başkanı Feyzi Utaş, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri; Abdullah Köktürk, Kadir Köktürk ve Hüseyin Gürbüz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kanca ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak yer aldı.



KYÖD ZİYARETİ



KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker ve Demet Arslanbaş’ın ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şen de yer aldı.



HİZMET İŞ SENDİKASI ZİYARETİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy'un 'hayırlı olsun' dileklerini kabul etti. Ziyarette; KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ve Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem Meclis Üyesi Adnan Uysal da yer aldı.