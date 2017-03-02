KOTO'dan Duyuru!





Kocaeli Ticaret Odası, 6736 Sayılı kanun kapsamında gecikmiş oda aidatını yapılandıran ancak taksit veya peşin ödeme taahhüdünü yerine getirmeyen üyelerin 31 Mayıs’a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırma avantajlarının devam edeceğini duyurdu



