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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 27 milyon 860 bin 302'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu

23 Mayıs 2021 Pazar 20:22

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 947 bin 184, ikinci doz aşı 11 milyon 913 bin 118 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 27 milyon 860 bin 302 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 2 milyon 65 bin 144 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 691 bin 946, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 423, toplamda 4 milyon 585 bin 369, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 311 bin 343, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon bin 921, toplamda 2 milyon 313 bin 264, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 67 bin 607, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 157, toplamda 1 milyon 894 bin 764 doz olarak kayıtlara geçti.



AA
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